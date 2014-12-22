Мобильный мессенджер Kik поднял $ 98 млн в ходе ICO

Мобильный мессенджер Kik официально закрыл свое ICO, в ходе которого было поднято $98 000 000
На официальном вебсайте компании говорится, что благодаря пресейлу Kik смог привлечь в общей сложности 168 732 эфира, а это примерно $49 000 000.
Kik - это первый своего рода мессенджер и социальная платформа с интегрированной криптовалютой Kin, целью которой является внутренние переводы между пользователями.
Разработчики сообщают, что в ходе ICO приняло участие более 10 тысяч человек из 117 стран мира, что делает Kik одним из самых популярных ICO за всю историю. В настоящее время приложение насчитывает свыше 15 миллионов активных пользователей, из которых 60% пользователей возрастом от 16 до 24 лет.
Также стоит отметить, что втором квартале этого года было поднято $797 000 000 капитала в ходе ICO. Сентябрь 2017 года кажется особо яркий, который насчитывает $517 000 000 общего финансирования ICO проектов.
Перевод специально для MMGP.RU