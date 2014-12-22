Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 424,055 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Мобильный мессенджер Kik поднял $ 98 млн в ходе ICO

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Реклама: Ждали ICO с гарантией прибыли? Первый токенсейл работающего бизнеса!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:41
#1
elbrusinvest.ru
Премиум
 
Аватар Alcest
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Возраст: 32
Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 15,856
Благодарностей: 1,667
Записей в блоге: 5
УГ: 39
КП: 0.118
подарки
Мобильный мессенджер Kik поднял $ 98 млн в ходе ICO



Мобильный мессенджер Kik официально закрыл свое ICO, в ходе которого было поднято $98 000 000

На официальном вебсайте компании говорится, что благодаря пресейлу Kik смог привлечь в общей сложности 168 732 эфира, а это примерно $49 000 000.

Kik - это первый своего рода мессенджер и социальная платформа с интегрированной криптовалютой Kin, целью которой является внутренние переводы между пользователями.

Разработчики сообщают, что в ходе ICO приняло участие более 10 тысяч человек из 117 стран мира, что делает Kik одним из самых популярных ICO за всю историю. В настоящее время приложение насчитывает свыше 15 миллионов активных пользователей, из которых 60% пользователей возрастом от 16 до 24 лет.

Также стоит отметить, что втором квартале этого года было поднято $797 000 000 капитала в ходе ICO. Сентябрь 2017 года кажется особо яркий, который насчитывает $517 000 000 общего финансирования ICO проектов.

Перевод специально для MMGP.RU

__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

▎ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ОДНОМ МЕСТЕ! ЖМИ! | Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
▎▷ МОЙ ТЕЛЕГРАМ: добавляйтесь:)
▎▷ МОЙ САЙТ ELBRUSINVEST.RU: ▸ФИНТЕХ-ТРЕНДЫ ▸ВЕНЧУРНЫЕ СДЕЛКИ ▸КРИПТОВАЛЮТА ▸ICO ОБЗОРЫ ▸ТОПОВЫЕ ХАЙПЫ ◁ ▎
Alcest на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мобильный мессенджер Kik анонсирует ICO upline Горячие новости 2 30.08.2017 15:02
Удобный мобильный мессенджер Kik получил $50 млн еще до начала ICO Denver10 Новости криптовалют 0 30.08.2017 11:56
Тинькофф Банк запустил мобильный мессенджер с функцией денежных переводов Sunrize7 Новости в банковской сфере и страховании 1 07.07.2015 10:37
Центробанк поднял ключевую ставку до 17%!!! Ivan Zyryanov Новости в мире финансов и инвестиций 58 26.12.2014 09:14
«Макдоналдс» поднял цены в России vhyip Новости в мире финансов и инвестиций 79 22.12.2014 20:13

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар BizMan-Invest
expresswallet.biz - ExpressWallet
От BizMan-Invest в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар moskva
В Киеве участилось мошенничество с банковскими картами
От moskva в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватара нет
1 рубль за маленькую регу
От bargus в разделе «Список интернет мошенников»
Аватар Insider J
AMD бросает вызов доминированию Intel
От Insider J в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар LSasha
Contact без контакта
От LSasha в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Где найти инвестора для проекта?
От FX-Info в разделе «Курилка»
.     
Пользователей
424,055
Тем
490,867
Сообщений
12,236,553

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram