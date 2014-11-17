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Максим Орешкин: цена биткоина напоминает схему Понци MMM

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Максим Орешкин: цена биткоина напоминает схему Понци MMM

Глава Минэкономразвития России сравнил биткоин с печально известной фирмой МММ, работавшей по принципу схемы Понци. Выступая в Совете Федерации, Максим Орешкин снова поднял тему неквалифицированных инвесторов, покупающих криптовалюту на свой страх и риск.

«Если вы взглянете на динамику цены биткоина, то увидите много схожего с изменением цены акций МММ», - сказал Орешкин.

MMM возникла в России в конце 1980-х годов как продукт серийного мошенника Сергея Мавроди. Правоохранительные органы закрыли схему и арестовали Мавроди в 2003 году, но в 2011 году МММ вновь появилась и теперь агрессивно привлекает людей в Африке.

«Существует огромная степень риска для тех, кто заинтересован в биткоине», - продолжил Орешкин. «Естественно, что государство не может защитить этих людей. За свои действия они будут сами нести ответственность. Я советую всем быть очень осторожными в этом вопросе».

Комментарий министра выражает все более противоречивую позицию, которую российские власти взяли по отношению к биткоину.

Аналогичное предложение ограничить покупку биткоина «квалифицированными инвесторами» прозвучало от заместителя министра финансов страны Алексея Моисеева в начале этого месяца, а глава центрального банка Эльвира Набиуллина сказала, что она «категорически против» торгов биткоином на Московской фондовой бирже.

В то же время предпринимаемые государством усилия по вовлечению России в процесс майнинга продолжают набирать скорость, поскольку превосходство Китая, по-видимому, вызывает зависть.

Уникальность

Перевод специально для форума MMGP.ru
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