Благотворительность и спонсорство!

В России существует уникальный проект по развитию ездового спорта: Международная гонка на собачьих упряжках (Volga Quest sled dog race)
. Сайт проекта https://www.volgaquest.info/
. Организатор гонки – экспедиционный корпус «Серебро Севера».
Это единственный такой проект на всю Европейскую часть России. Гонка на собачьих упряжках с уникальным маршрутом, проходящим по трем регионам: Самарская, Ульяновская области, Республика Татарстан – проводится с 2014 года.
Маршрут гонки проходит в течении 7 дней через 8 населенных пунктов по территории уникального Жигулевского заповедника и далее по ледовому полю реки Волга. Две дистанции – 230 км по заповеднику и 550 км по ледовому полю. На всем протяжении маршрута только снег, горы, лес, сосны, ветер и просторы.
Проект Международной гонки на собачьих упряжках "Волга Квест" не является коммерческим
. Его делают энтузиасты-профессионалы и волонтеры. Гонка ежегодно ищет средства на свою организацию и проведение: ведение переговоров, организация по регионам, связь, разведка и пробивка трассы, аренда снегоходной техники, ГСМ, экипировка команды, обеспечения гонки, проживание, питание, работа со СМИ, фотографы, видео-съемки, призовой фонд для гонщиков. Всегда тяжело, но очень интересно. Команда искренне верит, что этот проект показывает красоту русской зимы, единство природы и человека, служит большим примером мужества и любви для подрастающего поколения.
Проект живет до сих пор, в том числе и на народные средства. Абсолютно каждый может стать партнером и спонсором гонки и внести абсолютно любую сумму в фонд гонки.
Если у Вас есть желание и возможность помочь проведению гонки перечислением криптовалюты, то ее можно отправлять по адресам, которые указаны на сайте https://www.volgaquest.info/elektronnye-dengi
и они же указаны здесь:
для Bitcoin: 1LAuyRriMgaZNJWZkYiU8LNXLKzqMcb7rV
для Ethereum: 0x3803c33405B74dc2B5075508a9c60c546be1f670
Если у Вас есть желание и возможность помочь рублевым перечислением, то рублевые реквизиты указаны на официальном сайте гонки в разделе «Спонсоры - Народное финансирование».
Любой спонсор хоть рублевого перевода, хоть криптовалютного, если Вы укажите в криптопереводе свои данные, будет публично отмечен как спонсор на сайте и социальных сетях. А если Вы будете способны присутствовать на данном мероприятии, как гость или волонтер, это будет вдвойне интереснее и для Вас и для события.
Также организаторы гонки приглашают к сотрудничеству партнеров, спонсоров и Генерального спонсора, имеющих заинтересованность в продвижении бренда, фирменного знака, торговой марки, тестировании снаряжения, техники, амуниции, продуктов питания.
С огромным уважением ко всем кто не останется безразличен к уникальному проекту Международная гонка на собачьих упряжках «Вогла Квест»
, зиме, собакам, ветру и просторам!
Проект в Facebook
https://www.facebook.com/groups/volgaquest
Проект ВКонтакте.
https://vk.com/volgaquest.race