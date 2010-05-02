Благотворительность и спонсорство!

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:29
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.08.2017
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
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В России существует уникальный проект по развитию ездового спорта: Международная гонка на собачьих упряжках (Volga Quest sled dog race). Сайт проекта https://www.volgaquest.info/ . Организатор гонки – экспедиционный корпус «Серебро Севера».

Это единственный такой проект на всю Европейскую часть России. Гонка на собачьих упряжках с уникальным маршрутом, проходящим по трем регионам: Самарская, Ульяновская области, Республика Татарстан – проводится с 2014 года.

Маршрут гонки проходит в течении 7 дней через 8 населенных пунктов по территории уникального Жигулевского заповедника и далее по ледовому полю реки Волга. Две дистанции – 230 км по заповеднику и 550 км по ледовому полю. На всем протяжении маршрута только снег, горы, лес, сосны, ветер и просторы.

Проект Международной гонки на собачьих упряжках "Волга Квест" не является коммерческим. Его делают энтузиасты-профессионалы и волонтеры. Гонка ежегодно ищет средства на свою организацию и проведение: ведение переговоров, организация по регионам, связь, разведка и пробивка трассы, аренда снегоходной техники, ГСМ, экипировка команды, обеспечения гонки, проживание, питание, работа со СМИ, фотографы, видео-съемки, призовой фонд для гонщиков. Всегда тяжело, но очень интересно. Команда искренне верит, что этот проект показывает красоту русской зимы, единство природы и человека, служит большим примером мужества и любви для подрастающего поколения.

Проект живет до сих пор, в том числе и на народные средства. Абсолютно каждый может стать партнером и спонсором гонки и внести абсолютно любую сумму в фонд гонки.

Если у Вас есть желание и возможность помочь проведению гонки перечислением криптовалюты, то ее можно отправлять по адресам, которые указаны на сайте https://www.volgaquest.info/elektronnye-dengi и они же указаны здесь:

для Bitcoin: 1LAuyRriMgaZNJWZkYiU8LNXLKzqMcb7rV

для Ethereum: 0x3803c33405B74dc2B5075508a9c60c546be1f670

Если у Вас есть желание и возможность помочь рублевым перечислением, то рублевые реквизиты указаны на официальном сайте гонки в разделе «Спонсоры - Народное финансирование».

Любой спонсор хоть рублевого перевода, хоть криптовалютного, если Вы укажите в криптопереводе свои данные, будет публично отмечен как спонсор на сайте и социальных сетях. А если Вы будете способны присутствовать на данном мероприятии, как гость или волонтер, это будет вдвойне интереснее и для Вас и для события.

Также организаторы гонки приглашают к сотрудничеству партнеров, спонсоров и Генерального спонсора, имеющих заинтересованность в продвижении бренда, фирменного знака, торговой марки, тестировании снаряжения, техники, амуниции, продуктов питания.

С огромным уважением ко всем кто не останется безразличен к уникальному проекту Международная гонка на собачьих упряжках «Вогла Квест», зиме, собакам, ветру и просторам!

Проект в Facebook
https://www.facebook.com/groups/volgaquest

Проект ВКонтакте.
https://vk.com/volgaquest.race

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