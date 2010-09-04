Один из ведущих банков вводит систему распознавания лиц

HSBC, лидирующий в Европе по уровню прибыли банк, объявил о сотрудничестве с испанской биометрической компанией FacePhi. В рамках сотрудничества компании смогут предоставить клиентам возможность аутентификации через систему распознавания лиц.
Биометрическая система позволит пользователям аутентифицироваться с помощью селфи. Программное обеспечение для распознавания лиц будет применяться к изображению, снятому с помощью смартфона пользователя.
Внедрение решения FacePhi начнется в Аргентине, где компания-специалист по биометрии также недавно подписала соглашение с ICBC и Red Link, оператором сети банкоматов.
HSBC стал пятнадцатым банком, который внедрит решение мобильной аутентификации FacePhi.
В 2016 году банк ввел технологии распознавания лиц и считывания документов, чтобы позволить пользователям открывать банковские счета с помощью селфи. Более того, неедавно банк запустил систему распознавания голоса для аутентификации клиентов по телефону.
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