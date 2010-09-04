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Один из ведущих банков вводит систему распознавания лиц

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#1
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Один из ведущих банков вводит систему распознавания лиц

HSBC, лидирующий в Европе по уровню прибыли банк, объявил о сотрудничестве с испанской биометрической компанией FacePhi. В рамках сотрудничества компании смогут предоставить клиентам возможность аутентификации через систему распознавания лиц.

Биометрическая система позволит пользователям аутентифицироваться с помощью селфи. Программное обеспечение для распознавания лиц будет применяться к изображению, снятому с помощью смартфона пользователя.

Внедрение решения FacePhi начнется в Аргентине, где компания-специалист по биометрии также недавно подписала соглашение с ICBC и Red Link, оператором сети банкоматов.

HSBC стал пятнадцатым банком, который внедрит решение мобильной аутентификации FacePhi.

В 2016 году банк ввел технологии распознавания лиц и считывания документов, чтобы позволить пользователям открывать банковские счета с помощью селфи. Более того, неедавно банк запустил систему распознавания голоса для аутентификации клиентов по телефону.

Источник.
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Старый Сегодня, 16:42
#2
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Re: Один из ведущих банков вводит систему распознавания лиц
Интересно, а селфи можно подделать?) Но в целом конечно такая мера безопасности хороша и по крайней мере уменьшаться случаи взятия кредита по поддельным документам или другим способам которыми пользуются злоумышленники такими как визуальное сходство с владельцем документа.
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