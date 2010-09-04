Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 424,055 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Британский банк создаст альтернативу SWIFT-переводам на блокчейне

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Реклама: Ждали ICO с гарантией прибыли? Первый токенсейл работающего бизнеса!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:17
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 12,692
Благодарностей: 2,440
УГ: 13
КП: 0.103
подарки
награды Волшебный горшочек 
Британский банк создаст альтернативу SWIFT-переводам на блокчейне

Британский банк Barclays присоединился к блокчейн-консорциуму CLS Group с целью разработки альтернативы SWIFT-переводам — системы быстрых и безопасных денежных переводов на основе блокчейна.

Среди других участников консорциума такие крупные финучреждения, как JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Банк Китая.

Участники консорциума CLS используют блокчейн Hyperledger Fabric с открытым исходным кодом для создания новых каналов для обмена иностранной валюты.

В Barclays заявили, что заинтересовались проектом, так как планируется, что CLS-платформа будет работать наряду с уже существующей системой SWIFT-переводов. Таким образом, новое решение не будет навязываться клиентам. Вместо этого, им будет предоставлено право выбора: использовать систему SWIFT или новую систему на основе блокчейна.

Платформа, которая называется CLS Net, позволит участникам торговать глобальными валютами, используя шесть различных видов продуктов на основе блокчейна.

Источник.
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

ХОЧЕШЬ СТАТЬ БЕССОВЕСТНО БОГАТЫМ? ЖМИ!|Hyip-Cruiser.com - лучшие рефбэки, автобонусы,страховки|Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек|HyipClub.Club-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB-5000%-HyipClub.Club
bizneser на форуме  
Старый Сегодня, 16:43
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.08.2017
Сообщений: 227
Благодарностей: 35
УГ: 6
КП: 0.119
Re: Британский банк создаст альтернативу SWIFT-переводам на блокчейне
Цитата:
Сообщение от bizneser Посмотреть сообщение
Вместо этого, им будет предоставлено право выбора: использовать систему SWIFT или новую систему на основе блокчейна.
Умно. Не выступают за инновацию любой ценой и позволяют консерваторам действовать так, как они привыкли.
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Увеличь свои доходы и выиграй приз 5 000 рублей!
TrenerMillionerov вне форума  
Ответить
Метки
банк, новости
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Центральный Банк Индии ищет цифровую альтернативу рупии Alcest Горячие новости 2 14.09.2017 00:44
Кибер-фонд создаст русскоязычную соцсеть на блокчейне Steem Анна Чернобай Новости криптовалют 0 23.09.2016 11:44
Команда DayLight создаст государство на блокчейне moskva Новости криптовалют 2 17.09.2016 18:21
ЦБ создал альтернативу SWIFT Alex356 Новости в мире финансов и инвестиций 0 26.12.2014 19:10
ЦБ России хочет найти альтернативу международной системе SWIFT mark78 Новости платежных систем 1 22.08.2014 15:36

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар onliner-76
King4ex - king4ex.com
От onliner-76 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
nastay-bux.ru - Новый наш кликовой спонсор
От sidor2910t в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар lomobodo
Цифровая экспертиза PDF-файла Сатоси Накамото
От lomobodo в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Сергей Горин
Таинственная «Команда 51» атакует клоны Эфириума
От Сергей Горин в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Мониторинг Хайпов
Brok-Investment - brok-investment.com
От Мониторинг Хайпов в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар bakster
Ultra-Invest - ultra-invest.com
От bakster в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
424,055
Тем
490,867
Сообщений
12,236,555

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram