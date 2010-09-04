Британский банк создаст альтернативу SWIFT-переводам на блокчейне

Британский банк Barclays присоединился к блокчейн-консорциуму CLS Group с целью разработки альтернативы SWIFT-переводам — системы быстрых и безопасных денежных переводов на основе блокчейна.
Среди других участников консорциума такие крупные финучреждения, как JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Банк Китая.
Участники консорциума CLS используют блокчейн Hyperledger Fabric с открытым исходным кодом для создания новых каналов для обмена иностранной валюты.
В Barclays заявили, что заинтересовались проектом, так как планируется, что CLS-платформа будет работать наряду с уже существующей системой SWIFT-переводов. Таким образом, новое решение не будет навязываться клиентам. Вместо этого, им будет предоставлено право выбора: использовать систему SWIFT или новую систему на основе блокчейна.
Платформа, которая называется CLS Net, позволит участникам торговать глобальными валютами, используя шесть различных видов продуктов на основе блокчейна.
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