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ФСБ требует от Telegram расшифровать переписку пользователей

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Старый Сегодня, 16:03
#1
Профессионал
 
Имя: Stas0n
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ФСБ требует от Telegram расшифровать переписку пользователей
Из-за невыполнения антиконституционного закона Яровой, ФСБ составляет на Telegram административные протоколы, которые, неизбежно приводят к судебным процессам. Об этом сообщил Павел Дуров, выложив полученные от российских уполномоченных органов документы на своей странице ВКонтакте.

ФСБ направила уведомление мессенджеру о том, что он должен выполнить требования закона об информации и предоставить ключи шифрования 14 июля, говорится в протоколе, опубликованном Дуровым. Компания должна была выполнить эти требования в течение пяти дней, но по состоянию на конец августа это требование так и не было выполнено. ФСБ пригласила сотрудника Telegram в приемную службы для подписания протокола, при нем же должен был быть составлен этот документ, но сотрудник на подписание протокола не явился.

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Rost77 (Сегодня)
Старый Сегодня, 16:45
#2
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Re: ФСБ требует от Telegram расшифровать переписку пользователей
Цитата:
Сообщение от Stas0n Посмотреть сообщение
ФСБ пригласила сотрудника Telegram в приемную службы для подписания протокола, при нем же должен был быть составлен этот документ, но сотрудник на подписание протокола не явился.
Было бы удивительно если бы он явился. Дуров вряд ли уступит в этом вопросе. Даже если Telegram в итоге заблокируют в России.
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Старый Сегодня, 17:07
#3
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Re: ФСБ требует от Telegram расшифровать переписку пользователей
Как бы телеграм не запретили. Тенденция есть.
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