ФСБ требует от Telegram расшифровать переписку пользователей

Из-за невыполнения антиконституционного закона Яровой, ФСБ составляет на Telegram административные протоколы, которые, неизбежно приводят к судебным процессам. Об этом сообщил Павел Дуров, выложив полученные от российских уполномоченных органов документы на своей странице ВКонтакте.
ФСБ направила уведомление мессенджеру о том, что он должен выполнить требования закона об информации и предоставить ключи шифрования 14 июля, говорится в протоколе, опубликованном Дуровым. Компания должна была выполнить эти требования в течение пяти дней, но по состоянию на конец августа это требование так и не было выполнено. ФСБ пригласила сотрудника Telegram в приемную службы для подписания протокола, при нем же должен был быть составлен этот документ, но сотрудник на подписание протокола не явился.
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