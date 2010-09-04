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ZOJI Z8 пополнил ряды защищённых смартфонов

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ZOJI Z8 пополнил ряды защищённых смартфонов

Компания ZOJI пополнила линейку защищённых смартфонов новой моделью Z8. Аппарат создан для использования в самых экстремальных условиях и способен переживать удары и падения с высокой высоты. Его корпус усилен по краям металлическим покрытием, которое обеспечивает надёжную защиту от внешних повреждений. Также ZOJI Z8 выполнен по стандарту IP68, что обеспечивает полную защиту от воды и пыли. Дисплей прикрыт закалённым стеклом Gorilla Glass четвёртого поколения.


Помимо защиты от физических воздействий ZOJI Z8 также надёжно хранит все пользовательские данные, для доступа к которым используется сканер отпечатков пальцев, расположенный на задней стороне. Последняя имеет текстурированную поверхность, поэтому смартфон надёжно лежит в руке.

Также ZOJI Z8, как и другие защищённые смартфоны, оснащён аккумулятором ёмкостью 4 250 мАч. А благодаря поддержке OTG гаджет можно использовать для подзарядки других устройств, таких как смарт-часы, фитнес-трекеры, беспроводные наушники, портативные плееры и даже смартфоны.


Внутри ZOJI Z8 установлены 5-дюймовый HD-дисплей, восьмиядерный процессор MediaTek MT6750 с частотой 1,5 ГГц, графический ускоритель Mali-T860 MP2, 4 ГБ оперативной памяти, накопитель на 64 ГБ с поддержкой карт памяти microSD до 128 ГБ, 16-мегапиксельная основная камера со светосилой f/2,0 и 13-мегапиксельная фронтальная камера. Работает аппарат под управлением Android 7.0 Nougat.


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