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В Украине запускают акселерационную программу для cybersecurity-стартапов

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В Украине запускают акселерационную программу для cybersecurity-стартапов



По данным организаторов, оценивать питчи будет поручено 20 международным специалистам в сфере информационной безопасности. Жюри из представителей инкубатора 1991, HackIT, Microsoft, Dragon Capital, NSDC, Hacken выберут из финальных презентаций только пять проектов, соответствующих определенным критериям. Среди этих критериев есть требования к решению проектом сложных отраслевых задач в сфере кибербезопасности Украины и наличие масштабируемой идеи с фокусом на глобальный рынок.

Акселерационная программа под названием 1991 Cybersecurity Program, по задумке организаторов, должна помочь стартапам ранней стадии испытать продукты при сотрудничестве с крупными украинскими предприятиями, чтобы затем масштабироваться на мировой рынок.

Победителю демо-дня обещают инвестиции в размере до $1 млн. Другим выпускникам будет предоставлена возможность внедрить решение в компаниях-партнерах акселератора, но без финансирования.

Уточняется, что программа будет финансироваться в рамках ICO проекта Hacken, а объемы вложений будут зависеть от результатов ICO.

Инкубатор 1991 предоставит также доступ участникам программы к сервисам своих партнеров, денежный эквивалент которых превышает $120 тыс. В свою очередь, проект госконцерна «Укроборонпрома» Cyber Guard даст стартапам возможность получить экспертизу специалистов Совета национальной безопасности и обороны, Киберполиции и СБУ.

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Метки
инвестиции, стартапы
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