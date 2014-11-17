Веб-сайты Showtime тайно майнили криптовалюту

Американская телевизионная сеть Showtime была вынуждена удалить код с двух своих веб-сайтов, которые тайно майнили криптовалюту monero, используя компьютеры посетителей.
Gizmodo и The Register указывают, что два веб-сайта компании Showtime - одноименный Showtime.com, а также ShowtimeAnytime.com - имели скрытый код CoinHive (майнера криптовалюты monero на базе JavaScript). Изначально предназначенное для веб-сайтов в целях получения дохода без размещения рекламы, в этом случае программное обеспечение использовалось для скрытого использования вычислительной мощности компьютеров ничего не подозревающих посетителей сайта.
BleepingComputer, который рассматривает темы кибербезопасности, рассказал о деталях этой ситуации. Как подчеркивает сайт, пока не ясно, кто именно вставил код на веб-сайты Showtime. Также неизвестно, как долго код работал на этих сайтах. Сам код был замечен в выходные и был удален в понедельник.
До сих пор Showtime публично не комментировала новости и представитель сети отказался от комментариев.
Развитие событий особенно примечательно, учитывая публичный профиль Showtime, который принадлежит американскому медиа-гиганту CBS Corporation.
Уникальность
Перевод специально для форума MMGP.ru