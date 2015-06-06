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Карты «Мир» станут единым проездным билетом для всей страны

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Карты «Мир» станут единым проездным билетом для всей страны


Член правления национальной системы платежных карт (НСПК) Сергей Радченков в интервью «РИА Новостям» рассказал, что карта национальной платежной системы «Мир» может стать единым проездным для городского транспорта по всей стране.

«Основная идея в том, чтобы люди могли в любом российском городе оплатить проезд "Миром", используя не специальные приложения, которые в каждом регионе свои, а финансовые возможности карты», — пояснил Радченков.

При этом он полагает, что такой вопрос не может быть решен в течение одного дня, хотя отметил, что работа по этому направлению уже ведется.

Представитель платежной системы сказал, что возможность оплачивать проезд с помощью бесконтактной карты «Мир» появилась в метро Петербурга и Нижнего Новгорода. Для прохода достаточно приложить карту, как обычный проездной билет, к считывающему устройству. Помимо этого, подобные проекты запущены в муниципальном транспорте ряда регионов.

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