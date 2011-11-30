Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 424,045 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Зульцер Хемтех расширяет производство в России

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Реклама: Ждали ICO с гарантией прибыли? Первый токенсейл работающего бизнеса!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:59
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:29
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 30.11.2011
Сообщений: 5,280
Благодарностей: 1,575
УГ: 83
КП: 0.101
подарки
награды Волшебный горшочек 
Зульцер Хемтех расширяет производство в России


22 сентября в Серпухове Московской области состоялась презентация расширенного и модернизированного завода ООО «Зульцер Хемтех», специализирующегося на производстве высокотехнологичного оборудования для нефтегазовой, химической и других отраслей. Продукция востребована как на российском рынке, так и в Европе.
Предприятие создано в рамках программы по локализации производственных мощностей концерна Sulzer в России. Завод оснащен по последнему слову техники и выпускает полную продуктовую линейку компании.

Инвестиции в его расширение составили порядка 400 млн рублей. Численность работников к концу текущего года увеличится до 131 человека и будет продолжать расти по мере развития производства.

«Запущенное сегодня производство — результат почти десятилетней работы по локализации технологий Зульцер Хемтех в России. В итоге из небольшого предприятия в Серпухове вырос полноценный машиностроительный завод, продукция которого востребована в стратегически важных отраслях: химии и нефтепереработке. Немаловажно, что Зульцер Хемтех работает и на зарубежные рынки — это первая швейцарская компания, экспортирующая произведенную в России продукцию в Европу. Пример настоящего импортозамещения, работать над которым мы начали еще в 2009 году».

«Увеличение мощностей существующего завода — win-win situation* для Sulzer и клиентов концерна. Мы сможем существенно повысить свою конкурентоспособность и обеспечить еще более качественный сервис для российских клиентов. В тоже время, оптимизация логистики позволяет нам сократить сроки доставки в европейские страны до 3-4 дней. Таким образом, все клиенты компании — как в России, так и в Европе — получат надежного поставщика высокотехнологичной продукции, произведенной в строгом соответствии с глобальными стандартами качества Sulzer».

Источник.
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь :)
seter на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:59
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Samsung расширяет производство чипов в Китае bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 0 28.08.2017 23:07
Корпорация IKEA расширяет своё присутствие в России через онлайн-магазин Drum13 Новости в мире финансов и инвестиций 2 21.04.2017 23:55
В России запустят массовое производство шуб назаревич Политика и экономика 20 19.08.2016 22:15
Известный немецкий холдинг расширяет сферу влияния в России Dmitriy News Новости в мире финансов и инвестиций 3 19.06.2015 01:17
Почта России расширяет онлайн-сервис оплаты услуг VictorSamus Новости в мире финансов и инвестиций 1 17.03.2015 21:07

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Alcest
Мышь Aerocool TM60 имеет разрешение 16 000 DPI
От Alcest в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар TTLuck2017
Блоггер-путешественник рассказал сколько зарабатывает
От TTLuck2017 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Граф
Важная информация для создателей тем в этом разделе
От Граф в разделе «ICO»
Аватар Avangardman
Проект "Блог о бизнесе"
От Avangardman в разделе «Проекты от Avangardman'а»
Аватар Lonsdayl
Полное объяснение роста Ethereum на 5001%
От Lonsdayl в разделе «Инвестирование в криптовалюты»
Аватар VictorSamus
ЦБ счел взносы для Visa и MasterCard завышенными в 10 раз
От VictorSamus в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
.     
Пользователей
424,045
Тем
490,851
Сообщений
12,236,162

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram