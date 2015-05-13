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[ICO] Opporty 18.10.2017 - 08.11.2017

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Имя: Станислав
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[ICO] Opporty 18.10.2017 - 08.11.2017
OPPORTY ICO



ICO Opporty обещает разрушить препятствия, мешающие малому бизнесу проводить операции и новый рынок с наиболее благоприятными условиями для компаний. Это совершенно новая идея с уже установленной платформой, основанной на блокчейне. Новое решение Opporty изменит бизнес-ландшафт и выровняет так называемый фундамент для малого бизнеса, защищая предпринимателей от беспощадной конкуренции.

Opporty ICO является способом привлечения капитала, которые, в свою очередь, будут инвестироваться в благосостояние бизнеса по всему миру. Цель Opporty заключается в оказании поддержки малому и среднему бизнесу посредством создания среды, в которой все бизнес-проблемы будут смягчены, что предоставит компания масштабироваться на рынке.

Opporty нацелен продать 1 миллиард токенов OPP в два этапа. Начальная стоимость одного маркера OPP будет 0,0002 ETH. Этот курс будет расти по мере развития платформы. Opporty начнет ICO 18 октября 2017 года. В ходе первого этапа, Opporty рассчитывает продать 400 000 000 токенов. Во второй фазе, Opporty будет продавать все оставшиеся жетоны.


Цель ICO Opporty


Данный ICO предназначен для привлечения заинтересованных лиц, которые считают, что малый бизнес нуждается в поддержке сообщества, в котором они могут процветать. В своем whitepaper компания предлагает надежный и самое главное децентрализованный рынок для предпринимателей и поставщиков. Это является крайне полезным решением в деловой среде, в которой две стороны не могут доверять друг другу. Поддержка малого бизнеса - это своего рода инвестиции в будущее бизнеса, которые помогают стартапам расти и развиваться. Всем известно, что большинство новых компаний терпят крах на стадии запуска из-за отсутствия должного опыта, низкого качества продукции и отсутствия капитала. Opporty облегчает бизнес-деятельность на этапе запуска, когда новые компании еще не устоялись на рынке и не заработали репутацию.

Opporty планирует создать децентрализованную платформу обмена опыта, в которой новоиспеченные компании могут обмениваться опытом и отвечать на вопросы других пользователей (предпринимателей, компаний). Это будет вознаграждаться маркерами OPP. Пользователи могут использовать заработанные OPP для покупки услуг компаний. Также на Opporty компании могут легко управлять своими брендами и марками.



Детали ICO:
Символ - OPP
Принимаемая криптовалюта - Ethereum
Стандарт - ERC20
Курс - 1 OPP = 0.0002 ETH
Минимально привлечь - 1 000 ETH
Максимально привлечь - 80 000 ETH

Бонусы в ходе ICO:
Первый день - 20%
2-3 день - 15%
4-8 день - 10%
9-14 день - 5%
15-21 день - 0%

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