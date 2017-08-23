[PreICO]/[ICO] Auctus – платформа пенсионного фонда 3.10- 6.10.2017 [BOUNTY]

1. Описание ICO
Auctus
является группой энтузиастов блокчейн с опытом работы в пенсионных фондах, инвестициях и разработке программного обеспечения. Большинство членов команды имеют более чем 10-летний опыт работы в своих областях и занимают руководящие должности в авторитетных компаниях, а также успешно начали и вырастили собственные компании. В настоящее время команда создает платформу с целью улучшения пенсионного рынка путем повышения прозрачности и устранения или, по крайней мере, сокращения общих проблем, таких как проблемы корпоративного управления, коррупция, мошенничество, взяточничество и бюрократия, а также снижение операционных расходов.
Целью Auctus является создание платформы пенсионного фонда на блокчейне Ethereum с использованием смарт-контрактов Ethereum для автоматизации процессов, повышения прозрачности и, в конечном итоге, сокращения эксплуатационных расходов пенсионного фонда. Платформа Auctus станет глобальной основанной на смарт-контрактах платформой для пенсионных фондов, предназначенной для адаптации к различным правовым и нормативным стандартам. Благодаря коду смарт-контрактов, который поддается аудиту, платформа обеспечит полную прозрачность и соблюдение правил фонда и позволит проводить расчеты для взносов, соответствия работодателя и выгод, а также предоставлять множество других функций, таких как профили инвестиций, назначение бенефициаров (в случае смерти), расчет административных расходов и переносимость средств. Идея состоит в том, чтобы иметь полностью интегрированную платформу.
Распределение токенов:
2. Выгода для покупателей токенов
Как только платформа начнет свою работу, существуют различные сценарии монетизации. Независимо от сценария монетизации, комиссионные будут выплачиваться в Auctus Tokens (AUC), что делает токен неотъемлемой частью платформы Auctus.
Также за токены можно купить аннуитет, который может имеют лучшие условия.
3. Дивиденды и вознаграждения
Информацию о дивидендах и вознаграждения - проект не предоставил.
4. Детали ICO/PreICO
Символ - AUC;
Максимальная цель - 90 000 ETH;
Минимальная цель - 15 000 ETH.
PreICO
Начнется 3 октября 2017 года 2PM GMT и продлится 72 часа;
Цена: 2500 AUC / ETH;
Минимальная цель - 400 ETH.
ICO
14 ноября по 28 ноября 2017 года;
Цена: 2000 AUC / ETH.
5. Описание баунти компании.
2% токенов выделяются для баунти компании, чтобы помочь команде распространить информацию об Auctus:Bitcointalk Signatures, Bitcointalk Translation, Facebook, Twitter, статьи в блогах, публикация в СМИ...
6. Сайт, WhitePaper, контакты.
https://dl.auctus.org/Auctus_Whitepaper.pdf
https://auctus.org
https://www.facebook.com/AuctusProject/
https://twitter.com/AuctusProject
https://medium.com/auctus
contact@auctus.org