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Старейший дилер драгоценных металлов Sharps Pixley начал принимать к оплате Bitcoin

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Старейший дилер драгоценных металлов Sharps Pixley начал принимать к оплате Bitcoin


Старейший дилер золота Sharps Pixley начал принимать криптовалюту Bitcoin.


Число торговых точек, решивших принимать криптовалюту биткойн для оплаты своих товаров, стремительно увеличивалось за последнее время. Последним, кто решил принимать биткойн - это магазин Sharps Pixley, являющийся старейшим и крупнейшим дилером золота и других драгметаллов.

Крупнейший лондонский дилер по продаже драгметаллов Sharps Pixley был основан еще в 1778 году. Он входит в Лондонскую ассоциацию драгоценных слитков. Sharps Pixley выступает в качестве магазина полного обслуживания инвесторов желающих инвестировать в драгметаллы. Хотя он существует уже около 250 лет, Sharps Pixley доказывает, что он идет в ногу со временем, решив принимать биткойн как средство оплаты.


Росс Нормен, гендиректор Sharps Pixley, рассказал:
«Мы считаем, что не мало людей осуществляющие инвестиции в криптовалюту биткоин хотели бы иметь возможность сохранить внутреннюю ценность в классическом безопасном активе, таком как золото и иметь возможность конвертировать свои инвестиционные активы легким и эффективным способом».

Криптовалюту Биткойн конечно можно назвать цифровым золотом, но ей еще предстоит долгий путь, прежде чем она сможет конкурировать с физическим золотом как безопасный актив. Объем золота, торгуемого каждый год, оценивается в $22.000.000.000.000, и для него существует развивающийся рынок деривативов. Биткойн-инвесторы это пока нишевой класс инвесторов, хотя рынок криптовалют стремительно растет.


Джеймс Мабле, гендиректор по развитию бизнеса в Sharps Pixley, отметил:
«Мы стараемся заполнить разрыв между старейшей классической валютой в мире и ее новейшей, предлагая новым и существующим инвесторам средства для обмена и диверсификации криптовалюты в ощутимый актив, который они могут хранить и торговать им на Sharps Pixley».


Sharps Pixley осуществляет прием биткойнов для обмена на золото через платежный процессор Bitpay. Это помогает Sharps Pixley избегать рисков колебания курса биткойна. Беря во внимание то, что основная компетенция дилера заключается именно в торговле драгоценными металлами, было принято решение не принимать Bitcoin напрямую.



Перевод специально для форума MMGP.

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Метки
золото, инвестирование, инвестиции биткоин, инвестиции в золото, инвестиции в криптовалюты
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