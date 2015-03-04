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Минэкономразвития РФ: Государство не сможет защитить тех, кто инвестирует в биткойн

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Минэкономразвития РФ: Государство не сможет защитить тех, кто инвестирует в биткойн
Министр экономического развития России Максим Орешкин в рамках правительственного часа в Совете Федерации заявил, что инвестиции в биткоин имеют достаточно высокие риски. Об этом пишет «РИА Новости».

Говоря о криптовалюте, министр вначале отметил, что Россия не может отставать от общего развития и «оставаться на задворках технологий». Орешкин считает, что Россия должна «лидировать в этом процессе».

При этом он предупредил инвесторов, что в торгах с биткоином они действуют на свой страх и риск, и государство не сможет их защитить.

«То, что мы видим, например, с биткоином, тут такая информационная волна вокруг всей этой истории, вовлеченность граждан, не являющийся квалифицированными инвесторами, несёт опасность», — считает министр.

«Потому что если посмотреть на динамику стоимости биткоина — она очень похожа на динамику стоимости акций МММ», — добавил Орешкин.

Министр подчеркнул, что работа с биткоином имеет высокие риски для тех, кто в него инвестирует.

«Понятно, что государство не сможет защитить этих людей. Они действуют абсолютно на свой страх и риск, и я просто призываю всех очень аккуратно относиться к таким историям», — резюмировал Орешкин.

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