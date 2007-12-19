Полезное видео: обзоры криптовалют, проектов ICO, баунти программ, новости

Экспертами доказано, что человеку проще и легче воспринимать информацию через видео. Читать статьи многим лень, у других нет времени, поэтому оптимальным способом подачи информации можно считать видеоролики.
В данной теме я буду выкладывать полезное видео, которое может чему-то научить или дать новые знания. Кроме того здесь будут представлены обзоры проектов проектов ICO, баунти программ, новости, связанные с цифровыми валютами.
Поскольку у нас демократия, то делать это могут и другие пользователи, единственное условие - видео не должно иметь ярко выраженного рекламного характера или содержать описание сомнительных проектов или криптовалют, которые таковыми не являются.
Итак, поехали!
добавлено через 1 минуту
хороший обзор от ВВС - олд скул!