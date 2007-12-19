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Полезное видео: обзоры криптовалют, проектов ICO, баунти программ, новости

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"Блог Bounty Хантера. Как заработать на криптовалютах без вложений и многое другое" - авторский блог пользователя kislov
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Старый Сегодня, 14:30
#1
Форекс-блогер
 
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Полезное видео: обзоры криптовалют, проектов ICO, баунти программ, новости
Экспертами доказано, что человеку проще и легче воспринимать информацию через видео. Читать статьи многим лень, у других нет времени, поэтому оптимальным способом подачи информации можно считать видеоролики.

В данной теме я буду выкладывать полезное видео, которое может чему-то научить или дать новые знания. Кроме того здесь будут представлены обзоры проектов проектов ICO, баунти программ, новости, связанные с цифровыми валютами.
Поскольку у нас демократия, то делать это могут и другие пользователи, единственное условие - видео не должно иметь ярко выраженного рекламного характера или содержать описание сомнительных проектов или криптовалют, которые таковыми не являются.

Итак, поехали!

добавлено через 1 минуту

хороший обзор от ВВС - олд скул!
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Последний раз редактировалось kislov; Сегодня в 14:31. Причина: Добавлено сообщение
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