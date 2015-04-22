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Sirin Labs создает первый в мире смартфон Finney на блокчейне и для оплаты криптой



Сообщается, что британско-швейцарский производитель high-end смартфона Solarin Android стоимостью 16 000 долл. США компания



Планируемый к выпуску смартфон станет частью будущей серии Finney - линии, включающей в себя, в том числе и ПК "всё в одном", который будет создавать независимую блокчейн сеть, основанную на перспективной блокчейн-технологии IOTA Tangle, работающей без централизованных узлов или майнинговых пулов. Такая сеть будет применять токен SRN в качестве своей стандартной криптовалюты, и только владельцы SRN смогут купить этот комплект.



Вышеупомянутая линия Finney подразумевает кроме всего прочего и запуск операционной системи под названием "Shield" разработанной компанией Sirin Labs, для поддержки установленных блокчейн-приложений, таких как криптовалютные кошельки, безопасный доступ к обмену криптовалют, доступ к работающей экосистеме совместного использования ресурсов между одноранговыми узлами и магазин мобильных приложений для децентрализованных приложений, предоставляемых в партнерстве со швейцарской компанией Status.im.



"Мы уделяем пристальное внимание отзывам, которые мы получили для нашего продукта под названием Solarin, и пока Solarin все еще продается и обслуживается, мы решили взять этот продукт в качестве нашего основного предложения и обернуть его новым элегантным дизайном, который является частью стоимости нового смартфона. Таким образом он сможет обслуживать криптообщество и её растущую потребность в усиленной безопасности", - заявил г-н Моше Хогег (Moshe Hogeg) являющийся генеральным директором и основателем компании Sirin Labs.



Этот блокчейн смартфон будет обладать множеством впечатляющих функций и характеристик, которые можно ожидать от девайса стоимостью почти в 1000 долл. США (кстати, ПК поступит в продажу по цене 799 долл. США). Смартфон будет обладать памятью на 256 ГБ, оперативная память будет составлять 8 ГБ и на нём будет стоять 16 мегапиксельная камера. Кроме того, он будет иметь внушительный набор мер безопасности, к примеру блокчейн, также будет стоять защита от несанкционированного доступа, поведенческая система предотвращения взломов, трехфакторная аутентификация: биометрическая, блокирующая и поведенческая - все это обеспечит полную защиту этого недавно разработанного смартфона.



Тем не менее справедливости ради надо сказать, что "криптообщество" по-прежнему остается нишевым рынком, безусловно, здесь ниша больше, чем на бизнес-рынке рассчитанном на богатых и для которых был и сделан смартфон стоимостью в 14 000 долл. США. Ведь как выяснилось через год после запуска того дорогого продукта, особого успеха с ним не последовало и компания была вынуждена уволить треть членов своей команды сославшись на то, что они будут "развивать новые направления в новой линейке продуктов". Некоторые эксперты при этом предположили, что смартфон Solarin был продуктом, опережающим своё время, предполагая, что и новый смартфон Finney может стать тем же самым.



Между тем, неделю или больше назад компания Embedded Downloads объявила о том, что её BitVault станет полностью работоспособным смартфоном и криптовалютным коммуникатором, который будет использовать технологию блокчейн и многоуровневое шифрование - он поступит в продажу уже в ноябре этого года. Смартфон сможет обеспечить ряд уникальных сервисов, включая безопасную отправку сообщений с помощью блокчейна, банкинг, осуществление звонков, хранилище мультимедиа, а также безопасную блокчейн-платформу для её использования разработчиками. Смартфон сейчас доступен для предзаказа на веб-сайте компании.



Перевод специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59cb7b7e66996 Сообщается, что британско-швейцарский производитель high-end смартфона Solarin Android стоимостью 16 000 долл. США компания Sirin Labs вчера объявила о своих планах выпустить в свет в следующем году свой первый в мире смартфон на блокчейне. Этот девайс уже получил название Finney - в честь пионера по проведению биткойн-платежей г-на Хола Финни (Hal Finney) и он станет первым безопасным и надежным смартфоном для хранения криптовалюты. Для поддержки долгожданного для многих девайса компания Sirin Labs в октябре проведёт краудсейл токенов, точная дата которого пока не раскрывается.Планируемый к выпуску смартфон станет частью будущей серии Finney - линии, включающей в себя, в том числе и ПК "всё в одном", который будет создавать независимую блокчейн сеть, основанную на перспективной блокчейн-технологии IOTA Tangle, работающей без централизованных узлов или майнинговых пулов. Такая сеть будет применять токен SRN в качестве своей стандартной криптовалюты, и только владельцы SRN смогут купить этот комплект.Вышеупомянутая линия Finney подразумевает кроме всего прочего и запуск операционной системи под названием "Shield" разработанной компанией Sirin Labs, для поддержки установленных блокчейн-приложений, таких как криптовалютные кошельки, безопасный доступ к обмену криптовалют, доступ к работающей экосистеме совместного использования ресурсов между одноранговыми узлами и магазин мобильных приложений для децентрализованных приложений, предоставляемых в партнерстве со швейцарской компанией Status.im."Мы уделяем пристальное внимание отзывам, которые мы получили для нашего продукта под названием Solarin, и пока Solarin все еще продается и обслуживается, мы решили взять этот продукт в качестве нашего основного предложения и обернуть его новым элегантным дизайном, который является частью стоимости нового смартфона. Таким образом он сможет обслуживать криптообщество и её растущую потребность в усиленной безопасности", - заявил г-н Моше Хогег (Moshe Hogeg) являющийся генеральным директором и основателем компании Sirin Labs.Этот блокчейн смартфон будет обладать множеством впечатляющих функций и характеристик, которые можно ожидать от девайса стоимостью почти в 1000 долл. США (кстати, ПК поступит в продажу по цене 799 долл. США). Смартфон будет обладать памятью на 256 ГБ, оперативная память будет составлять 8 ГБ и на нём будет стоять 16 мегапиксельная камера. Кроме того, он будет иметь внушительный набор мер безопасности, к примеру блокчейн, также будет стоять защита от несанкционированного доступа, поведенческая система предотвращения взломов, трехфакторная аутентификация: биометрическая, блокирующая и поведенческая - все это обеспечит полную защиту этого недавно разработанного смартфона.Тем не менее справедливости ради надо сказать, что "криптообщество" по-прежнему остается нишевым рынком, безусловно, здесь ниша больше, чем на бизнес-рынке рассчитанном на богатых и для которых был и сделан смартфон стоимостью в 14 000 долл. США. Ведь как выяснилось через год после запуска того дорогого продукта, особого успеха с ним не последовало и компания была вынуждена уволить треть членов своей команды сославшись на то, что они будут "развивать новые направления в новой линейке продуктов". Некоторые эксперты при этом предположили, что смартфон Solarin был продуктом, опережающим своё время, предполагая, что и новый смартфон Finney может стать тем же самым.Между тем, неделю или больше назад компания Embedded Downloads объявила о том, что её BitVault станет полностью работоспособным смартфоном и криптовалютным коммуникатором, который будет использовать технологию блокчейн и многоуровневое шифрование - он поступит в продажу уже в ноябре этого года. Смартфон сможет обеспечить ряд уникальных сервисов, включая безопасную отправку сообщений с помощью блокчейна, банкинг, осуществление звонков, хранилище мультимедиа, а также безопасную блокчейн-платформу для её использования разработчиками. Смартфон сейчас доступен для предзаказа на веб-сайте компании.Перевод специально для mmgp.ru источник

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