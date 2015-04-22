Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 424,028 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Sirin Labs создает первый в мире смартфон Finney на блокчейне и для оплаты криптой

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Свежие новости о криптовалютах, инвестировании в криптовалюты, заработке на криптовалюте и другие.
Важная информация
Реклама: Ждали ICO с гарантией прибыли? Первый токенсейл работающего бизнеса!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:28
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:25
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 4,081
Благодарностей: 1,499
УГ: 28
КП: 0.206
подарки
Sirin Labs создает первый в мире смартфон Finney на блокчейне и для оплаты криптой


Сообщается, что британско-швейцарский производитель high-end смартфона Solarin Android стоимостью 16 000 долл. США компания Sirin Labs вчера объявила о своих планах выпустить в свет в следующем году свой первый в мире смартфон на блокчейне. Этот девайс уже получил название Finney - в честь пионера по проведению биткойн-платежей г-на Хола Финни (Hal Finney) и он станет первым безопасным и надежным смартфоном для хранения криптовалюты. Для поддержки долгожданного для многих девайса компания Sirin Labs в октябре проведёт краудсейл токенов, точная дата которого пока не раскрывается.

Планируемый к выпуску смартфон станет частью будущей серии Finney - линии, включающей в себя, в том числе и ПК "всё в одном", который будет создавать независимую блокчейн сеть, основанную на перспективной блокчейн-технологии IOTA Tangle, работающей без централизованных узлов или майнинговых пулов. Такая сеть будет применять токен SRN в качестве своей стандартной криптовалюты, и только владельцы SRN смогут купить этот комплект.

Вышеупомянутая линия Finney подразумевает кроме всего прочего и запуск операционной системи под названием "Shield" разработанной компанией Sirin Labs, для поддержки установленных блокчейн-приложений, таких как криптовалютные кошельки, безопасный доступ к обмену криптовалют, доступ к работающей экосистеме совместного использования ресурсов между одноранговыми узлами и магазин мобильных приложений для децентрализованных приложений, предоставляемых в партнерстве со швейцарской компанией Status.im.

"Мы уделяем пристальное внимание отзывам, которые мы получили для нашего продукта под названием Solarin, и пока Solarin все еще продается и обслуживается, мы решили взять этот продукт в качестве нашего основного предложения и обернуть его новым элегантным дизайном, который является частью стоимости нового смартфона. Таким образом он сможет обслуживать криптообщество и её растущую потребность в усиленной безопасности", - заявил г-н Моше Хогег (Moshe Hogeg) являющийся генеральным директором и основателем компании Sirin Labs.

Этот блокчейн смартфон будет обладать множеством впечатляющих функций и характеристик, которые можно ожидать от девайса стоимостью почти в 1000 долл. США (кстати, ПК поступит в продажу по цене 799 долл. США). Смартфон будет обладать памятью на 256 ГБ, оперативная память будет составлять 8 ГБ и на нём будет стоять 16 мегапиксельная камера. Кроме того, он будет иметь внушительный набор мер безопасности, к примеру блокчейн, также будет стоять защита от несанкционированного доступа, поведенческая система предотвращения взломов, трехфакторная аутентификация: биометрическая, блокирующая и поведенческая - все это обеспечит полную защиту этого недавно разработанного смартфона.

Тем не менее справедливости ради надо сказать, что "криптообщество" по-прежнему остается нишевым рынком, безусловно, здесь ниша больше, чем на бизнес-рынке рассчитанном на богатых и для которых был и сделан смартфон стоимостью в 14 000 долл. США. Ведь как выяснилось через год после запуска того дорогого продукта, особого успеха с ним не последовало и компания была вынуждена уволить треть членов своей команды сославшись на то, что они будут "развивать новые направления в новой линейке продуктов". Некоторые эксперты при этом предположили, что смартфон Solarin был продуктом, опережающим своё время, предполагая, что и новый смартфон Finney может стать тем же самым.

Между тем, неделю или больше назад компания Embedded Downloads объявила о том, что её BitVault станет полностью работоспособным смартфоном и криптовалютным коммуникатором, который будет использовать технологию блокчейн и многоуровневое шифрование - он поступит в продажу уже в ноябре этого года. Смартфон сможет обеспечить ряд уникальных сервисов, включая безопасную отправку сообщений с помощью блокчейна, банкинг, осуществление звонков, хранилище мультимедиа, а также безопасную блокчейн-платформу для её использования разработчиками. Смартфон сейчас доступен для предзаказа на веб-сайте компании.

Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/59cb7b7e66996
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
Крипта на Халяву! Тут
OPLOTT на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:28
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В ноябре в продажу поступит первый в мире смартфон BitVault для оплаты криптовалютой Denver10 Горячие новости криптовалют 0 Сегодня 12:49
Protruly представляет первый в мире смартфон с 360-градусной камерой bizneser Новости технологий и интернета 2 27.10.2016 15:01
Sirin Labs представила защищенный от взлома смартфон стоимостью 14 тысяч долларов seter Новости технологий и интернета 1 02.06.2016 16:41
WIREX создает первый в мире гибридный личный банкинг Alex077 Новости в мире финансов и инвестиций 0 26.02.2016 19:44
Первый в мире смартфон c Windows и Android на борту kamol_mix Новости технологий и интернета 1 22.04.2015 01:40

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар bizneser
Кабмин рассчитывает занять примерно 190,8 млрд. грн. в 2017 году
От bizneser в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Анна Чернобай
ВТБ 24 запускает бота по обмену валюты в Facebook
От Анна Чернобай в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватара нет
Страховка - FortressFinancialGroup.net
От mlv88 в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватара нет
ПАММ-счет as1:514662 (ForexTrend)
От flr09 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Avia-investor
Adswealthdays - adswealthdays.com
От Avia-investor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар moskva
Облачный процессинг сделает небольшие банки независимыми
От moskva в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
.     
Пользователей
424,028
Тем
490,831
Сообщений
12,235,730

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram