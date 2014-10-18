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Руководство крупнейшего агрохолдинга России вывело в оффшоры 300 млн рублей

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Старый Сегодня, 14:21
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Руководство крупнейшего агрохолдинга России вывело в оффшоры 300 млн рублей


Долгое время, один из крупнейших агрохолдингов Российской Федерации ставился в пример бизнесменам, которые ведут похожее дело. Компанию "Черкизово" представляли, как локомотив современного пищевого производства России, где производится самая качественная, и в то же время доступные для населения мясные продукты питания. Но, перехвалили.

В ходе проверки, правоохранительные органы выявили факт ряда правонарушений руководством группы компаний "Черкизово". В частности, владельцев агрохолдинга обвинили в незаконном занижении налоговых выплат, а так же в выводе 300 млн рублей за границу, на офшорные счета.

Ирина Волк, занимающая должность официального представитель МВД РФ сообщила прессе, что сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве, совместно со следователями ГСУ СК России по Москве, выявили факты неисполнения должностных обязанностей, связанных с налоговой деятельностью, руководством крупнейшего агрохолдинга России "Черкизово". Вследствие чего был нанесён ущерб государственной казне, на сумму в 300 млн рублей.

По информации, полученной в ходе проведённой следователями работы с бухгалтерией, стало известно, что руководство группы компаний "Черкизово", чтобы понизить налоговую ставку, фиктивно выплачивали от 5 до 15 процентов от своей выручки, в виде дивидендных платежей, крупному владельцу акций агрохолдинга, который якобы зарегистрирован на Кипре. По мнению следователей, владелец акций - это всего лишь техническая прокладка, для транзита капитала за границу. Таким образом, владельцами компании "Черкизово" была организована преступная схема по выводу капиталов на офшорные счета, за границу.

Далее, представитель МВД сообщила журналистам, что в ходе проведённых обысков в офисах компании, а так же в квартирах и домах руководства агрохолдинга были обнаружены документы, которые станут доказательной базой, по возбуждённому уголовному делу.

Между прочим, это уже не первый факт выявления преступных схем вывода капиталов руководством компании "Черкизово" за границу. В конце 2016 года Министерство Внутренних Дел РФ возбудило уголовное дело по факту хищения 16 млн рублей с расчётного счета "Черкизовского мясоперерабатывающего завода".

Whore65

специально для mmgp.ru
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