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Российские капиталисты убегают за границу вместе с активами

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Старый Сегодня, 14:20
#1
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Российские капиталисты убегают за границу вместе с активами


Сегодняшний материал будет мною посвящён российским капиталистам, которые смогли, не смотря ни на что, как бы их государство не притесняло, заработать немалые состояния в России. В то же время, у меня нет желания расписывать, кто из них и как заработал свои денежные средства. Всё можно найти в открытых интернет-источниках и средствах массовой информации. Во всей этой истории меня больше всего интересует судьба крупнейших российских частных капиталов, а так же их влияние на экономику государства, в котором я живу.

Так получается, что индикатором здоровья национальной экономики всегда является активная инвестиционная политика крупных капиталистов, связанная с проектами, которые работают не только ради обогащения самого инвестора, но так же и ради развития этой самой национальной экономики. Капиталисты, благодаря своим богатствам и влиянию, вращаются в высших слоях общества своего государства. И они всегда знают момент, когда нужно начинать выводить активы из страны, в которую до того они были инвестированы.

И наблюдая за тем, что делают капиталисты, нужно происходящее воспринимать как сигналы к действию, чтобы хоть как-то обезопасить свои небольшие сбережения. Когда российские власти поставили ультиматум перед крупным российским частным капиталом, о том, что нужно срочно проводить политику деофшоризации и выводить активы из-за границы и инвестировать их в российскую экономику, российские капиталисты восприняли ультиматум не так, как рассчитывали на то представители властных структур.

И причин тому несколько. Во-первых, за границей свято чтят законы о частной собственности. Во-вторых, крупные инвестиции любят тишину, тогда как в России наблюдается экономический кризис, обыски офисов, и экономические санкции. В-третьих, если в данный момент не вывести из российских активов за границу денежные средства, потом может быть поздно, опустится железный занавес. В-четвёртых, чтобы иметь в безопасности свои капиталы за границей, нужно быть как можно дальше от государственной политики России, а так же от тех государственных лиц и компаний, которые уже находятся в санкционном списке Запада.

Ярким примером капиталиста, который решил выйти из российских активов, и уйти с деньгами за границу, является Михаил Прохоров, владелец финансовой группы ОНЭКСИМ. 14 апреля в офисе данной компании правоохранительные органы начали проводить неправомерные обыски. После чего, Михаил Прохоров решил распрощаться со своими активами в России. И чтобы побыстрее это сделать, он распродаёт всё, что ему принадлежит, с дисконтом в 40 процентов.

Как нам на это реагировать, спросите вы? Если сбережений нет, то просто наблюдать. Если деньги есть, то инвестировать их нужно либо в валюту, либо в ценные бумаги западных компаний. А если денег очень много, то лучше покупать за границей недвижимость, или там же создать свой небольшой бизнес-проект.

Whore65

специально для mmgp.ru
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