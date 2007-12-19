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Сегодня, 14:28
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Сегодня, 14:17
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#1
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Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.12.2007
Сообщений: 3,528
Благодарностей: 1,692
УГ: 4
Подписок:
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Вопрос - ответ (все, что касается криптовалют, ICO, bounty, airdrops, краудфандинга)
Друзья, в этой теме вы можете задавать любые вопросы по указанным тематикам. Постараюсь на них отвечать регулярно и исчерпывающе.
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Сегодня, 14:28
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