Мой крестовый поход на криптовалюты: Я и снова Я

Блог Баунти Хантера или просто БаБаХ.
Привет, всем, кто меня знает и также тем, кто меня не знает. Я на форуме живу уже почти 10 лет и за все это время пытаюсь открывать для себя новые горизонты и осваивать новые виды деятельности.
По основной специальности я копирайтер (кстати, обращайтесь). Кроме того, как Джек Лондон перепробовал массу занятий в сети (кроме нелегальщины ибо я законопослушный гражданин). Кому все еще интересно – можете почитать подробности тут
и тут
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Теперь по текущему моменту: друзья, криптореволюция уже свершилась и нам повезло жизнь в эту удивительную эпоху. Грех не воспользоваться возможностями, которые она открывает для всех нас.
Криптовалютами плотно занимаюсь не так долго, но уже есть некоторый опыт, которым хочу поделиться. Основной пласт – участие в баунти программах. Что это такое я расскажу в ближайшее время на страницах своего блога.
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