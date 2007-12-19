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Мой крестовый поход на криптовалюты: Я и снова Я

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"Блог Bounty Хантера. Как заработать на криптовалютах без вложений и многое другое" - авторский блог пользователя kislov
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Старый Сегодня, 13:50
#1
Форекс-блогер
 
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Инвестирую в: Форекс
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Мой крестовый поход на криптовалюты: Я и снова Я
Блог Баунти Хантера или просто БаБаХ.

Привет, всем, кто меня знает и также тем, кто меня не знает. Я на форуме живу уже почти 10 лет и за все это время пытаюсь открывать для себя новые горизонты и осваивать новые виды деятельности.

По основной специальности я копирайтер (кстати, обращайтесь). Кроме того, как Джек Лондон перепробовал массу занятий в сети (кроме нелегальщины ибо я законопослушный гражданин). Кому все еще интересно – можете почитать подробности тут и тут.
Теперь по текущему моменту: друзья, криптореволюция уже свершилась и нам повезло жизнь в эту удивительную эпоху. Грех не воспользоваться возможностями, которые она открывает для всех нас.

Криптовалютами плотно занимаюсь не так долго, но уже есть некоторый опыт, которым хочу поделиться. Основной пласт – участие в баунти программах. Что это такое я расскажу в ближайшее время на страницах своего блога.

Подписывайтесь на мой блог и вы получите много различных полезностей, которые помогут вам быстро освоиться в новом критомире и научиться черпать бабло, не вкладывая своих средств.
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Мой блог о форекс: читайте, комментируйте, подписывайтесь на обновления!
Последний раз редактировалось kislov; Сегодня в 14:01.
kislov на форуме  
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