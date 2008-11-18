Облепиха, перетёртая с сахаром – пользы на миллион!

Если есть возможность, обязательно заготовьте на зиму как можно больше облепихи, перетертой с сахаром. Эта ягода заменит вам аптечный поливитаминный комплекс, самый современный и дорогостоящий. Особенно много в ягодах аскорбинки, укрепляющей иммунитет, защищающей от инфарктов и инсультов. Также есть витамины Е, А и В.
Зимой перетертая ягода не даст ни одного шанса хронической усталости, простуде. Такое лакомство полезно употреблять ослабленным деткам, для профилактики анемии, также гипертоникам, при плохом аппетите и ухудшении зрения. Рецепт приготовления очень простой.
На 1 литр заготовки вам понадобится:
• 1 кг зрелой облепихи;
• 1 кг сахара.
Как готовить
1.
Если в планах перетереть больше ягод, сахар берите из расчета 1 килограмм «песка» на 1 литр протертой массы.
2.
Приготовление начните с того, что переберите плоды. Оборвите листики, удалите крупный мусор, подпорченные ягодки выбрасывайте, не жалея.
3.
Затем пересыпьте в миску и подставьте под кран с холодной водой. Мелкие мусоринки поплывут по поверхности, и вы легко удалите их, слив воду в раковину.
4.
Промытые ягоды переложите в эмалированный тазик/кастрюлю и хорошо разомните ступкой. Затем эту массу протрите уже через сито. Полученный густой сок взвесьте – и отмерьте столько сахара, сколько весит сок.
5.
Тогда небольшими порциями подсыпайте в него «песок», энергично перемешивая. Когда весь сахар будет добавлен и растворится, разложите витаминное лакомство по небольшим баночкам. Закройте капроновыми крышками. Держите в холодильнике.
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