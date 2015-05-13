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[ICO] Micromoney 18.10.17

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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:57
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Старый Сегодня, 12:02
#1
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Премиум
 
Аватар veranika55
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 5,028
Благодарностей: 2,021
УГ: 31
КП: 0.252
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[ICO] Micromoney 18.10.17
Сайт: https://micromoney.io/
Старт ICO: 18 октября
Окончание ICO: не установлено



Помочь двум миллиардам людей во всем мире, которые по-прежнему не имеют доступа к каким-либо финансовым услугам, и оказать помощь 500 миллионам семей, которые ведут финансовую борьбу за кормление своих детей. Мы являемся 1-м кредитным бюро на Blockchain, а также прозрачной социальной микрофинансовой компанией.

Micromoney является открытым кредитным бюро с большой базой данных клиентов, которое подключает новых клиентов ко всем существующии финансовым услугам. Платформа искусственного интеллекта Micromoney использует сложные алгоритмы для прогнозирования кредитоспособности клиентов и всего за 15 минут заемщик может получить свой самый первый кредит в своей жизни со своего смартфона. Все клиенты имеют возможность платить меньше процентов и имеют более высокий кредитный рейтинг, если они используют нашу платформу чаще. Все системы агрегированных баз данных и кредитные истории хранятся в Blockchain. Тысячи существующих предприятий получат доступ к миллионам новых клиентов, которые мы привнесем в мировую экономику.

MicroMoney предлагает помочь людям построить свою первую кредитную историю посредством технологии блокчейн. MicroMoney использует новейшие технологии для определения кредитоспособности человека с помощью инновационного кредитного скоринга (система оценки кредитных рисков).

Компания нацелена на ликвидацию бедности с помощью различных интернет-ресурсов наряду с финансовой интеграцией. У команды MicroMoney есть четкое видение и набор целей благодаря предстоящему ICO. Компания планирует привлечь $30 млн и поистине радикально изменить нынешнюю экономическую ситуацию в странах с формирующейся экономикой, включая регионы Азии, Африки и Южной Америки.



MicroMoney - это глобальная финтех компания, которая фокусируется на больших данных для банковских и финансовых организаций и микрокредитовании для простых людей. MicroMoney начал свою деятельность в 2015 году и превратился в быстро растущую компанию с более чем 200 сотрудниками, которая на сегодняшний день уже имеет офисы в Сингапуре, Таиланде, Мьянме и Камбодже.

Токены AMM являются ключевым компонентом модели партнерства MicroMoney. Токены AMM дают право на использование платформы MicroMoney и доступ к конкретным сервисам и функциям в зависимости от количества токенов, хранящихся в кошельке партнера. Держатели токенов способствуют развитию платформы MicroMoney путем взносов во время первоначального распространения токенов (ICO), так как это единственный способ получить доступ и использовать различные сервисы на платформе. Клиенты, которые хотят использовать функции MicroMoney, должны приобрести токены на биржах по рыночным ценам.

Франчайзинговое партнерство AMM позволяет владельцам токенов стать партнером MicroMoney в конкретной стране/регионе на эксклюзивной основе.
Дает доступ к децентрализованной нейросетевой системе оценки на основе искусственного интеллекта - банков, финансовых и страховых компаний, сайтов электронной коммерции, розничной торговли, телекоммуникационных компаний и других корпоративных клиентов.
Дает доступ к большим данным клиентов - клиентами нашего Бюро данных являются банки, финансовые и страховые компании, сайты электронной коммерции, розничные магазины, телекоммуникационные компании и другие корпоративные компании, которые могут получить доступ к данным клиентов.
Дает доступ к кредитным историям клиентов Бюро. Банки, финансовые и страховые компании, сайты электронной коммерции, розничные магазины, телекоммуникационные компании и другие корпоративные компании могут получить доступ к нашему Бюро кредитных историй.

После тщательного анализа, наша американская юридическая фирма Gagnier Margossian LLP представила нам мнение, что продажа токенов AMM не может быть истолкована как предложение ценных бумаг финансовыми регуляторами в США, Сингапуре и Канаде. Это означает, что токены AMM, в отличие от многих других токенов, доступных в криптовалютной экономике сегодня, могут законно продаваться в Соединенных Штатах, одном из крупнейших рынков криптовалют.

MicroMoney работает сегодня в трех странах и уже подписала соглашения о расширении в трех новых странах к концу 2017 года (Шри-Ланка, Индонезия и Филиппины). К 2022 году 47 стран будут присутствовать и уже определены еще 50 стран, где MicroMoney могут работать в ближайшие 10 лет. На рынке не будет недостатка спроса на токены АММ по крайней мере в течение следующего десятилетия. Люди, принимающие участие в ICO, увидят невероятный рост стоимости своих токенов, так как MicroMoney продолжает расширять свою деятельность.

Информация по токенам

Старт ICO - 18 октября

Наименование AMM
Обще количество (Токены, выпущенные для Crowdsale) 60,000,000
Регулирование Все не проданные токены сжигаются.
Тип токена ERC20
Все токены доступны к продаже после окончания ICO.
Первоначальная цена 1AMM=1USD
Минимум инвестиций - 1.000.000$
Максимум инвестиций - 30.000.000$



Распределение токенов:
84% у покупателей токенов
8% команда (замораживаются на год)
4% советники
4% баунти

Бонусы участникам:

43% - частное Pre-ICO
25% - 1-ый день ICO
20% - 2-7 день ICO
10% - 8-14 день ICO
5% - 15 - 21 день ICO

Баунти:
18% Facebook
18% Twitter
20% Подписи на Bitcointalk
20% Поддержка на Bitcointalk
12% Публикация статей
12% Креативная поддержка

Сайт проекта: https://micromoney.io/
Whitepapers: https://micromoney.io/MicroMoney_whitepaper_ENG.pdf
Контакты: https://www.facebook.com/micromoneymyanmar/
https://twitter.com/micromoneyio
https://t.me/micromoneyico
https://medium.com/@micromoney.io
__________________
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Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 12:07.
veranika55 вне форума  
Старый Сегодня, 12:33
#2
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Аватар Alcest
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Возраст: 32
Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 15,840
Благодарностей: 1,664
Записей в блоге: 5
УГ: 39
КП: 0.118
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Re: [ICO] Micromoney 18.10.17
Вчера написал в раздел новостей практически похожую новость

Микрофинансовая блокчейн-платформа MicroMoney планирует привлечь $ 30 млн в ходе ICO
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Микрофинансовая блокчейн-платформа MicroMoney планирует привлечь $ 30 млн в ходе ICO Alcest Горячие новости криптовалют 0 Вчера 02:18

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