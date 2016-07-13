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RusBit Corporation осуществила прорыв в производстве первых российских криптоматов!!

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Старый Сегодня, 11:50
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.09.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
RusBit Corporation осуществила прорыв в производстве первых российских криптоматов!!
Федеральная научно-производственная компания RusBit ltd в г.Уфа наладило производство и обслуживание криптоматов (терминалов по обмену криптовалюты BITСOIN) в ноябре 2016 года. Криптоматы RusBit установлены с января 2017года и официально работают в таких городах как Москва , Пермь, Волгоград , Йошкар-Ола, Иркутск, Челябинск , Уфа , Стерлитамак , Екатеринбург , Волгоград , Омск -в 20 городах-миллионниках России. Что интересно, транзакции проводятся в течении 5-15 минут ! RusBit обещает бесперебойную работу терминалов , юридическую поддержку и ответственность по деятельности, бухгалтерское обслуживание, пожизненное обновление ПО , круглосуточный Call-centre, и гарантию 2 года на продукцию компанию. Учитывая развитие криптовалют сейчас эта сфера выгодна как никогда. В начале октября 2017 года в криптоматах будут представлены все виды криптовалют и токены ISO.
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