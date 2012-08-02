Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 424,021 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Toyota инвестирует $ 373,8 млн в пять заводов США

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Реклама: Ждали ICO с гарантией прибыли? Первый токенсейл работающего бизнеса!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:57
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:44
#1
Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 2,743
Благодарностей: 2,160
УГ: 6
КП: 0.597
подарки
Toyota инвестирует $ 373,8 млн в пять заводов США
Во вторник Toyota Motor Corp заявила, что она инвестирует $ 373,8 млн в пять заводов в Соединенных Штатах для производства своего первого гибридного автомобиля. Компания хочет построить больше автомобилей, чтобы удовлетворить спрос рыка.



Производитель автомобилей сказал, что инвестиции частично соприкасаются со стратегией Toyota New Global Architecture на заводе в Алабаме. Согласно инициативе, компания старается снизить стоимость разработки новых автомобилей благодаря частичному использованию общих компонентов. Компания начнет производить гибридные трансмиссии на своем заводе в Буффало, Вайоминг, и расширит производство 2,5-литрового двигателе в Джорджтауне, штат Кентукки.

Джефф Мур, старший вице-президент по производству, заявил: «Последняя волна инвестиций направлена на то, чтобы сосредоточить производство гибридных автомобилей для американского потребителя на местной арене». В сообщении компании сообщается, что Toyota изменит завод в Джексоне, штат Теннесси, чтобы начать производство автомобильных трансмиссий, а завод в Хантсвилле, штат Алабама, подвергнется модернизации для последующего производства двигателей.

Крупнейшая автомобильная компания Японии заявила, что проекты вступят в силу в этом году и будут введены в эксплуатацию в 2020 году. Стоит напомнить, что в январе генеральный директор Toyota Джим Ленц заявил, что в течение следующих пяти лет компания инвестирует $ 10 млрд в США, чтобы удовлетворить потребности рынка и модернизировать установки для создания более экономичных автомобилей.

Перевод специально для mmgp.ru
Уникальность: 100%
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ОДНОМ МЕСТЕ! ЖМИ! | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!
Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации.
Rich&Free - только безопасные инвестиции
Lonsdayl вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:57
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Toyota Research Institute инвестирует $100 млн в Toyota AI Ventures Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 2 14.07.2017 16:37
Toyota инвестирует $10 млн в израильский стартап Autotalks Denver10 Новости в мире финансов и инвестиций 0 27.06.2017 22:20
Fiat Chrysler инвестирует миллиард долларов в модернизацию заводов в США назаревич Новости в мире финансов и инвестиций 0 09.01.2017 14:17
Toyota инвестирует $22 млн в изучение искусственного интеллекта Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 21 30.08.2016 21:59
Toyota инвестирует 1 млрд долларов в разработку искусственного интеллекта O.Andru Новости в мире финансов и инвестиций 1 06.11.2015 16:09

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар VictorSamus
ЦБ предлагает повысить ответственность участников финрынка за искажение отчетности
От VictorSamus в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар VictorNicolaev
Capital Perfect | Инвестиции в сети
От VictorNicolaev в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Forgotten
Autosurf.bz - верну 80% рефских
От Forgotten в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватара нет
WMID 132099376800 - возьму кредит под 10% в месяц
От andreichyk в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватар myhyipsnet
MicroTrend - microtrend.biz
От myhyipsnet в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар koreecb
lbsportsinvestment.com
От koreecb в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
424,021
Тем
490,815
Сообщений
12,235,213

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram