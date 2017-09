Lonsdayl Мастер

Имя: Александр Пол: Мужской Адрес: Киев Инвестирую в: Другое Регистрация: 02.08.2012 Сообщений: 2,743 Благодарностей: 2,160 УГ: 6 КП: 0.597 подарки

Toyota инвестирует $ 373,8 млн в пять заводов США







Производитель автомобилей сказал, что инвестиции частично соприкасаются со стратегией Toyota New Global Architecture на заводе в Алабаме. Согласно инициативе, компания старается снизить стоимость разработки новых автомобилей благодаря частичному использованию общих компонентов. Компания начнет производить гибридные трансмиссии на своем заводе в Буффало, Вайоминг, и расширит производство 2,5-литрового двигателе в Джорджтауне, штат Кентукки.



Джефф Мур, старший вице-президент по производству, заявил: «Последняя волна инвестиций направлена на то, чтобы сосредоточить производство гибридных автомобилей для американского потребителя на местной арене». В сообщении компании сообщается, что Toyota изменит завод в Джексоне, штат Теннесси, чтобы начать производство автомобильных трансмиссий, а завод в Хантсвилле, штат Алабама, подвергнется модернизации для последующего производства двигателей.



Крупнейшая автомобильная компания Японии заявила, что проекты вступят в силу в этом году и будут введены в эксплуатацию в 2020 году. Стоит напомнить, что в январе генеральный директор Toyota Джим Ленц заявил, что в течение следующих пяти лет компания инвестирует $ 10 млрд в США, чтобы удовлетворить потребности рынка и модернизировать установки для создания более экономичных автомобилей.



Перевод специально для mmgp.ru

Уникальность: 100% Во вторник Toyota Motor Corp заявила, что она инвестирует $ 373,8 млн в пять заводов в Соединенных Штатах для производства своего первого гибридного автомобиля. Компания хочет построить больше автомобилей, чтобы удовлетворить спрос рыка.Производитель автомобилей сказал, что инвестиции частично соприкасаются со стратегией Toyota New Global Architecture на заводе в Алабаме. Согласно инициативе, компания старается снизить стоимость разработки новых автомобилей благодаря частичному использованию общих компонентов. Компания начнет производить гибридные трансмиссии на своем заводе в Буффало, Вайоминг, и расширит производство 2,5-литрового двигателе в Джорджтауне, штат Кентукки.Джефф Мур, старший вице-президент по производству, заявил: «Последняя волна инвестиций направлена на то, чтобы сосредоточить производство гибридных автомобилей для американского потребителя на местной арене». В сообщении компании сообщается, что Toyota изменит завод в Джексоне, штат Теннесси, чтобы начать производство автомобильных трансмиссий, а завод в Хантсвилле, штат Алабама, подвергнется модернизации для последующего производства двигателей.Крупнейшая автомобильная компания Японии заявила, что проекты вступят в силу в этом году и будут введены в эксплуатацию в 2020 году. Стоит напомнить, что в январе генеральный директор Toyota Джим Ленц заявил, что в течение следующих пяти лет компания инвестирует $ 10 млрд в США, чтобы удовлетворить потребности рынка и модернизировать установки для создания более экономичных автомобилей.

Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ОДНОМ МЕСТЕ! ЖМИ! | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!

Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации.

Rich&Free - только безопасные инвестиции __________________