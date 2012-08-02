Nike опубликовала смешанный отчет о доходах, акции упали на 3%

Акции Nike начали падать в цене после того, как компания выпустила смешанный отчет о прибыли в первом квартале 2018 года.
Бренд спортивной обуви и одежды отчитался про прибыль в размере $ 0,57 на акцию
, превзойдя аналитические оценки в $ 0,48 на акцию. Компания Nike также сообщила о ежеквартальном доходе в размере $ 9,07 млрд
, что оказалось меньше ожидаемого аналитиками уровня в $ 9,09 млрд.
В заявлении председателя, президента и генерального директора Nike, говорится: «В этом квартале мы достигли краткосрочные цели из-за нового прямого нарушения прав потребителей. Заглядывая в будущее, в 2018 году мы зажжем следующий горизонт глобального роста Nike благодаря силе бренда, мощности инновационных продуктов и наиболее персональным подходом, связанным с цифровым опытом в нашей отрасли».
Акционеры Nike могут испытать некоторое облегчение после падения акций почти на 11% с момента пика цены в начале августа, когда акции компании достигли более 11-месячного максимума. В результате публикации финансового отчета за первый квартал 2018 года стоимость акций Nike снизилась на 3,39% до $ 51,88
.
Перевод специально для mmgp.ru
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