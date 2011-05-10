Инвестирую 1-2 млн руб. в реальный бизнес

Добрый день.
Рассматриваю проекты для инвестирования (1-2 млн руб.)
Интересует реальный бизнес с оформлением всех юридических документов.
Обязательное условие - наличие/регистрация ООО, где я буду официально иметь долю. Передача денежных средств только после оформления всех необходимых документов и их проверки моим юристом.
Не интересуют: биржи, хайпы, сетевой маркетинг и предложения работать на честном слове.
Для "владельцев" реального бизнеса: если вы не в состоянии подтвердить свою доходность через заверенные налоговой отчеты по налогу на прибыль, декларации по усн и тд, предоставление доступа к оператору фискальных данных и прочее, если даже не знаете что это - можете не писать.
Могу рассмотреть бизнес на стадии идеи, в таком случае так же необходимо предоставить бизнес-план.
Сообщения в стиле: "Открою вам кафе на 2 млн" будут игнорироваться.
Предложения присылать на redwhitemyth@gmail.com
Чем больше информации о бизнесе\идее будет предоставлено, тем больше шансов, что я отвечу. Учтите, отвечать могу долго.
Спасибо за внимание.