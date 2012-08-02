Tesla разорвет сотрудничество с Nvidia в пользу Intel

Сообщается, что производитель Tesla использует чипы Intel для питания своей информационно-развлекательной консоли. Это может стать причиной прекращения сотрудничества автомобильной компании с Nvidia.
Как сообщает журналист Bloomberg, производитель электрических автомобилей больше не будет использовать чипы Nvidia для питания массивной информационно-развлекательной консоли. Вместо этого Tesla переходит на чипы Intel, крупнейшего производителя в мире.
В соответствии с докладом, Model 3 и новые версии Model X и S будут оснащаться чипами Intel. Увы, компания Nvidia отказалась от комментариев, а представитель Tesla отказался комментировать спекуляционные слухи.
Также известно, что Tesla использует чипы Nvidia для питания системы беспилотного вождения, но это продлиться недолго. В прошлую среду CNBC сообщила, что Tesla работает над собственным чипом, чтобы самостоятельно оснащать системы беспилотного вождения в будущем.
Перевод специально для mmgp.ru
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