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Instagram побил собственный рекорд по темпам роста
Ежемесячная аудитория Instagram достигла 800 миллионов человек, при том что еще в апреле этот показатель составлял 700 миллионов. Об этом во время своего выступления в Нью-Йорке рассказала вице-президент компании по глобальным маркетинговым решениям Кэролин Эверсон. По ее словам, около 500 миллионов человек пользуются приложением ежедневно.
Как отмечает Mashable, один из факторов подобного роста — популярность функции Stories. Ее идею Instagram позаимствовал у своего главного конкурента — Snapchat. Для сравнения: его ежемесячная аудитория составляет «всего» 173 миллиона человек.
Также в компании отметили, что время, которое пользователи Instagram тратят на просмотр видеороликов, за последний год выросло на целых 80%, а количество публикуемых видео — в четыре раза. По словам Кэролин Эверсон, успешный рост наблюдается и в количестве компаний-рекламодателей, которые пользуются услугами соцсети. Еще в марте их было около миллиона, сейчас — вдвое больше.
материал с birdinflight.com