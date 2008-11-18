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Продукты, которые запрещено разогревать в микроволновой печи

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Продукты, которые запрещено разогревать в микроволновой печи


Подавляющее большинство людей уже не мыслят свою жизнь без микроволновой печи, позволяющей быстро разогреть пищу. Микроволновка даёт возможность не только разогреть еду, но и довести до готовности некоторые блюда. При этом прибор занимает минимум места.

Несмотря на неприхотливость и универсальность агрегата, его необходимо эксплуатировать, придерживаясь определенных правил. Это не только продлит жизнь прибору, но и обезопасит вас от многих проблем, связанных с некорректным обслуживанием микроволновки.

К примеру, если вы решили разогреть в печи хлеб, то на выходе получите только испорченный продукт и ничего более. Пробыв в микроволновой печи всего 10—15 секунд, хлеб станет очень мягким и поэтому быстрее испортится. Поэтому для сушки хлеба все же целесообразнее применять духовой шкаф.

Есть немало людей, которые пытались сварить яйца в микроволновке. И во всех случаях это должно было привести к взрыву яйца, разогретого до критической температуры. Лучше не пытаться делать подобные эксперименты, чтобы не провести половину дня за чисткой печи.

Нежелательно в микроволновой печи кипятить воду. Это связано с тем, что водная поверхность никогда не достигнет температуры кипения, поэтому в такой жидкости невозможно будет заварить должным образом кофе или чай. Избежать такого неприятного эффекта можно, периодически помешивая воду в процессе кипячения.

Фрукты также нельзя помещать в микроволновую печь. Например, виноград очень быстро взорвется в процессе разогревания. А если поместить в прибор изюм, то он размажется и растечется по стенкам агрегата. Устранить такое загрязнение будет непросто.

Подвергнуть микроволновым волнам жгучий перец тоже не самая лучшая мысль, особенно, если он высушен. Под воздействием микроволн, перец начнет выделять капсаицин – ингредиент перца, способный вызвать отравление.

Придерживаясь таких нехитрых правил, вы продлите жизнь вашему агрегату, и он у вас всегда будет чистым. Тем не менее печь периодически необходимо очищать от мелких загрязнений и удалять маленькие кусочки пищи, поскольку они вызовут неприятные запахи в процессе готовки.

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
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