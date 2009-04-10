tanrad трейдер



Имя: Юрий Пол: Мужской Возраст: 53 Инвестирую в: Форекс Регистрация: 10.04.2009 Сообщений: 6,380 Благодарностей: 3,703 УГ: 8 Записей в FX-блоге: 563 Подписок: 41 награды

Как мошенники зарабатывают на звездах соцсети Интернет-мошенники, похоже, нашли новый способ заработка — они блокируют популярные Instagram-аккаунты и предлагают их владельцам помощь в восстановлении работы страницы. Разумеется, за деньги, — суммы доходят до 300 тыс. руб. На ситуацию обратили внимание журналисты интернет-издания Lenta.ru. Как работает новая схема? И почему с ней сложно бороться? Выяснял Григорий Колганов.



В последние месяцы звезды Instagram испытывают постоянные проблемы со своими аккаунтами — администрация соцсети блокирует их за спам, накрутку подписчиков или по причине массовых жалоб на противоправный контент. Под удар попали страницы с миллионами читателей. Восстановление нормальной работы аккаунта обычно занимает несколько дней: нужно написать обращение в техподдержку, которое рассматривается в ручном режиме. Однако следом за блокировкой часто появляются «помощники», готовые за разумную плату вернуть к жизни заветный фотоблог, рассказала «Коммерсантъ FM» бывшая солистка группы «Ранетки» Нюта Байдавлетова, страница которой была заблокирована недавно: «Это произошло утром. Я как обычно зашла в Instagram, и у меня высветилось сообщение, что мой аккаунт официально заблокирован и для того, чтобы возобновить его работу, нужно заполнить специальную форму. Потом мне писали люди, которые, по их словам, были готовы мне помочь за отдельную плату. Но я никогда на подобные сообщения внимания не обращаю, потому что понимаю, что есть официальные пути разрешения проблемы, и просто жду момента, когда мне ответят из техподдержки. Есть творческие проекты, в которых я сейчас участвую и о которых я писала в Instagram. Но все относятся к ситуации с пониманием и ждут, когда она разрешится».



Эксперты говорят о массовой атаке на российских пользователей Instagram. Ее жертвами стали сотни знаменитостей и простых смертных, проблемы возникли также у коммерческих аккаунтов, и всякий раз на горизонте объявлялся «помощник», не склонный к альтруизму.

Вероятнее всего, это звенья одной цепи, имеющей одну лишь цель — заработок. Жертвы платят, потому что промедление для них обернется еще большими потерями, отметил основатель агентства Wild Jam Ярослав Андреев: «Для того чтобы аккаунт был заблокирован, на него должно поступить большое количество жалоб. Думаю, что кто-то ботами их накручивает, после чего Instagram приостанавливает доступ к странице, а техподдержка даже не удосуживается ее проверить. Как только аккаунт блокируется, мошенники пишут его владельцу и предлагают за деньги возобновить работу страницы. Одни и те же персонажи пишут: «Здравствуйте, мы видели, что вас заблокировали, мы можем помочь. Это стоит столько-то денег».

Обычно называется цифра от 50 тыс. до 300 тыс. руб. В обмен на них злоумышленники обещают в течение нескольких дней разблокировать аккаунт. Это уже такая потоковая история.



Я предполагаю, что мошенники это делают путем общения с техподдержкой сервиса, либо, возможно, у них есть какие-то свои люди в Instagram. Если вы популярный блогер-миллионник, то для вас Instagram — это не просто хобби или увлечение, а целый бизнес, заработок. Так что, неудивительно, что Instagram-звезды зачастую готовы заплатить сколько угодно, лишь бы вернуть доступ к своей странице».

Похоже, мошенники в Instagram напали на «золотую жилу». Как отмечают эксперты, российским сегментом социальной сети занимается всего один менеджер, который физически находится в Лондоне. Все вопросы с ним решаются через стандартную форму обратной связи. У него нет ни отдельного телефона, ни почты, а, возможно, и особого желания оперативно решать проблемы пользователей из далекой северной страны.



Подобная ситуация с массовыми блокировками в Instagram сложилась в 2013 году, когда интернет-мошенники через пустые аккаунты призывали подписываться на популярных пользователей соцсети. В итоге автоматизированная система принимала это за спам и блокировала звездные страницы. Так произошло с рэперами Oxxxymiron и Noize MC, актером Никитой Джигурдой и певицей Анной Семенович.



материал с kommersant.ru

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