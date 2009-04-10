|
Размер Нобелевской премии достиг 1 миллиона долларов
По сравнению с прошлым годом размер награждения увеличился на 12,5 % или на 124,22 тысяч долларов.
Размер Нобелевской премии в этом году будет увеличен на 124,22 тысяч долларов по сравнению с прошлым годом — до одного миллиона 118 тысяч долларов. Об этом сообщает Нобелевский фонд.
Соответствующее решение было принято на заседании фонда 14 сентября этого года. Такой денежной суммой будет награждён лауреат в каждой из областей.
Так, в 2011 году сумма Нобелевской премии достигала 1,5 млн долларов, а четыре года назад резко сократилась до 0,9 миллиона долларов "по причине неблагоприятной экономической ситуации".
материал с life.ru