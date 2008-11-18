Как перебороть простуду за один день?

В прохладные осенние дни простудиться очень легко. А вот процесс выздоравливания может затянуться. Чтобы простуда не начала прогрессировать, надо сражу же уделить ей один день (при первых её признаках).
Первым делом, следует принять тёплый душ
после того, как проснётесь. Данная процедура принесёт пользу вашему организму, потому что напор горячей воды избавит от дрожи, а пар от неё, очистит носовые пазухи. Естественно, завтракать тоже нужно с пользой для организма. Тут поможет каша с добавленными в неё ягодами (лучше съесть тарелку побольше), и апельсиновый сок (1 стакан) с большим содержанием витамина С. Во время простудной инфекции, как правило, нос забит, что приводит к пульсирующим болевым ощущениям головы. Избавиться от простуды поможет пар (нужно продержать над ним голову около 5 минут), либо обезболивающее в виде таблеток. От неприятных ощущений в горле, помогут леденцы от кашля
, которые не трудно найти в любой аптеке. Не надо пренебрегать прогулками перед обеденным приёмом пищи. Ещё больше вы не заболеете (от недолгих прогулок), а иммунная система укрепляется.
Если вы являетесь сторонником безбелковой диеты, тогда от неё придётся отказаться, чтобы болезнь не затянулась на неопределённые сроки. Как известно, белок активно принимает участие в построении клеток иммунной системы, соответственно, она активизируется.
Больше употребляйте жидкости, а лучше чай (заваренный на травах). Такой чайный напиток, хорошо выводит инфекционное заболевание из организма. И, конечно, апельсиновый сок, благодаря которому, организму гораздо проще восстановиться.
Ужинайте блюдами с антивирусной приправой. К ней относятся: чеснок, имбирь, карри приправы, перец чили. Они избавляют ваш организм от микробов, позволяют дышать свободнее (очищают дыхательные пути). В вечернее время искупайтесь в горячей воде, которая совсем избавит вас от следов простудного заболевания.
Не употребляйте кофе
и алкогольные напитки на ночь, не смотрите долгое время телевизор и не работайте в постели. Необходимо соблюдать полноценность сна. Сон должен длиться не меньше восьми часов. Все вышеперечисленное, способствует укреплению иммунной системы организма.
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru