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Как научиться собраться быстро по утрам?

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Обсуждение психологических сторон достижения успеха. Изучение опыта создания положительного настроя, обучение правильной мотивации, внутренне формирование в себе успешной личности.
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Старый Сегодня, 10:27
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Имя: Ростислав
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Как научиться собраться быстро по утрам?


Утренние сборы тяжело даются многим людям, особенно тем, кто имеет низкое давление. Любое действие требует усилий. Но в наших силах максимально упростить сборы.

Ниже несколько советов, которые помогут вам собраться быстро и без проблем.
  • Принимайте прохладный или холодный душ. Холодная вода намного лучше подходит для утра, чем горячая. Во-первых, она активизирует обмен веществ, во-вторых, под ней дискомфортно стоять и поэтому возникает желание быстро выйти из душа. Холодный душ поможет ускорить утренние сборы.
  • Запишите плейлист. Набор песен поможет координироваться утром, и вы точно будет знать, во время какой композиции приступать к завтраку, а во время какой песни пора надевать пальто.
  • Расположите на полочке в ванной косметику оптимально. Поставьте рядом все принадлежности, которые вы используете только утром: расчёску, щетку, мыло, крем. Пускай на полочке стоят только те средства, которые пригодятся.
  • Вечером продумывайте гардероб на следующий день и готовьте одежду.
  • Постарайтесь спать не менее 8 часов. Тогда просыпаться по утрам будет легче.
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
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