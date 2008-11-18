Как научиться собраться быстро по утрам?

Утренние сборы тяжело даются многим людям, особенно тем, кто имеет низкое давление. Любое действие требует усилий. Но в наших силах максимально упростить сборы.
Ниже несколько советов, которые помогут вам собраться быстро и без проблем.
Принимайте прохладный или холодный душ. Холодная вода намного лучше подходит для утра, чем горячая. Во-первых, она активизирует обмен веществ, во-вторых, под ней дискомфортно стоять и поэтому возникает желание быстро выйти из душа. Холодный душ поможет ускорить утренние сборы.
Запишите плейлист. Набор песен поможет координироваться утром, и вы точно будет знать, во время какой композиции приступать к завтраку, а во время какой песни пора надевать пальто.
Расположите на полочке в ванной косметику оптимально. Поставьте рядом все принадлежности, которые вы используете только утром: расчёску, щетку, мыло, крем. Пускай на полочке стоят только те средства, которые пригодятся.
Вечером продумывайте гардероб на следующий день и готовьте одежду.
Постарайтесь спать не менее 8 часов. Тогда просыпаться по утрам будет легче.