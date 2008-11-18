Rost77 Модератор

Имя: Ростислав Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 18.11.2008 Сообщений: 6,112 Благодарностей: 2,413 УГ: 1 подарки награды

10 способов усмирить злость за минуту Гнев не случайно считается одним из страшных грехов человека. Находясь в состоянии гнева, злости, сильной обиды, организм подвергается психоэмоциональному перенапряжению. Это пагубно сказывается на здоровье, причем не только того, кто злится, но и тех людей, которые окружают человека в гневе.



Вспомните, сколько нехороших слов или поступков совершили лично вы, когда оказались «на взводе» и не смогли вовремя погасить вспышку раздражения. Учитесь успокаиваться. Психологи советуют 10 способов быстро снизить градус страстей.



1.Уйти



Пожалуй, самый действенный способ не дать злости выплеснуться наружу. Как говорят, нет человека – нет проблем. Чувствуете, что готовы взорваться и наорать? Просто встаньте и уйдите: в другую комнату, к соседу, во двор, в парк, подальше от скандала. Правда, этот способ не работает, если вы на ковре у начальства. Ведь за подобный уход можно получить «на выход» в трудовой книжке.



2. Мысленно считать



Этой классической рекомендации сотни лет. Ее практиковали еще тибетские монахи, древние греки и индусы. Просто начните считать про себя от 1 до 30 в медленном темпе, одновременно стараясь глубоко дышать. Не во всех случаях этот совет себя оправдывает, но лучше попробовать, чем нет.



3. Метод тишины



Действует успокаивающе на всех участников скандала. Внезапно начните разговаривать шепотом, приглушите телевизор, магнитофон, а также замедлите темп речи. Чтобы услышать ваши слова, оппоненту тоже придется стать тише. Вы погасите свою вспышку гнева, и не позволите разгореться чужой.



4. Метод отвлечения



Как вариант, если нет возможности уйти. Переместите свое внимание на предметы за окном, начните рассматривать и читать названия книг на полке, постарайтесь вникнуть в смысл происходящего в телевизоре и тому подобное. Прекрасное успокаивающее средство – пытаться разглядеть удаленный объект на горизонте.



5. Уйти и ругаться



Отличный способ для тех, кто не готов держать эмоции в себе. Запритесь в машине, туалете, кладовке и ругайтесь в голос, хоть самыми последними словами. Правда, есть вероятность, что ваш словесный спич услышат. В этом плане идеальный вариант – ванная. Можно открыть душ и крыть весь мир на чем свет стоит под шум воды, вряд ли кто разберет. А потом сделайте вид, что декламировали стихи.



6. Заняться делом



Успокоиться через ручной труд – помогает почти всегда. Главное, выбрать работу, которая бы не требовала особой сосредоточенности и активности мозга. Также не стоит работать с опасными инструментами, электричеством, ножами и так далее. А вот стирка, уборка пыли, мытье полов, вязание – методы, проверенные еще во времена домостроя.



7. Расслабить мышцы



Не сжимайте кулаки и челюсть. Напротив, максимально расслабьте лицевые мышцы, а руки свободно расположите вдоль тела и потрясите кистями. Если вы сидите, постарайтесь принять расслабленную позу, можно даже полулежа развалиться на стуле или в кресле.



8. Битье



В смысле не драка, а «причинение тяжкого вреда» посуде, которую не жалко. Пожалуй, один из самых эффективных способов снять стресс. Подойдет старое блюдечко, чашка, баночка из-под майонеза. Громко, звонко, без жалости просто бьете о стену или об пол. С осколками, разумеется, аккуратно – не пораньте ни себя, ни других.



9. Пустить слезу



Слезы чудесным образом снимают напряжение. Лучше уйти куда-нибудь в закуток и слегка всплакнуть. Даже ученые доказали, что плакать полезно – хотя бы из-за того, что в слезной жидкости присутствуют вещества, подобные антибиотикам. Они промывают глаза и очищают их от бактерий.



10. Смеяться



Противоположная эмоция плачу, но тоже быстро гасит накал злости. Вы можете вспомнить что-нибудь смешное из жизни своей и друзей, анекдот, реплику из комедии – что угодно, что развеселит. Пошутите, скривите рожицу перед зеркалом. Словом, постарайтесь вызвать естественный смех, который не только погасит ваш гнев, но и благоприятно скажется на здоровье и продолжительности жизни.



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