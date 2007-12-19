[pre-ICO /ICO] App Signal Trading – сигналы для крипто торговли 28.09-15.11.2017

App Signal Trading – сигналы для криптовалютной торговли 28.09-15.11.2017
Проект Application Signal - это революционный инструмент для криптовалютной торговли, который нацелен на то, чтобы вооружить повседневного трейдера теми же данными, что и многонациональные корпорации, которые платили за миллионы долларов. Подумайте о Signal как о вашем личном помощнике, вашей личной команде ученых-данных и о едином решении для информации и предупреждений.
Благодаря анализу пользовательских профилей инвесторов каждого пользователя приложение будет периодически предупреждать трейдеров о том, что монеты, которые соответствуют их критериям, будут демонстрировать сильный потенциал покупки.
В отличие от других приложений, которые могут просто предупреждать пользователей о необычных изменениях объема на рынке, Signal предоставит подробное описание того, какие показатели и инструменты технического анализа использовались для сигнализации предупреждения, и предлагает услугу на основе подписки, которая позволяет трейдерам получать доступ к привилегированной торговле статистика и показатели не доступны нигде.
Основные ценности технологии
Знание
Сбор и применение знаний имеет жизненно важное значение для проекта. Лица, принимающие решения, должны быть осведомлены о точке зрения, и ответственность Signal заключается в том, чтобы превратить знание рыночных тенденций в выгодные возможности для своих пользователей.
Безопасность
Благодаря использованию блокчейн все транзакции записываются и защищаются и не могут быть доступны или изменены третьими лицами.
Доступность
Информация, представленная в заявке на Signal, должна быть представлена в ясной и сжатой форме. Каждый трейдер, новый и опытный, должен иметь возможность анализировать и использовать данные, представленные эффективно, поэтому информация должна быть представлена способами, которые не слишком усложняют или не портят отображаемое сообщение.
Точность
Информация, представленная в приложении, должна постоянно обновляться, чтобы пользователи не действовали на неточные или несвоевременные показатели.
Технологии
Signal предоставляет пользователям высокотехнологичную торговую технологию, которая, как правило, недоступна для инвесторов каждый день. С Signal, давно прошли дни, когда каждый день инвестор играет прямо в руки крупных банков и хедж-фондов, которые правильно используют технологии и охотятся на инвесторов, принимающих неосведомленные решения.
Детали пресейла и ICO
Тикер: SGNL
Платформа: Ethereum
Общий объем: 50 000 000 токенов SGNL будут доступны для общественности.
Дополнительные 20% от общего объема проданных монет будут распространены среди учредителей, разработчиков и ангелов-инвесторов и зарезервированы для кампании баунти.
Макс цель Pre-Sale составляет 750 000 долларов США.
На ICO будет выпущено 50 000 000 SGNL.
Мин кэп: независимо от того, сколько токенов SGNL приобретается в течение обоих раундов ICO, будет распространено не менее 10 000 000 токенов.
Если после фазы 2 продано менее 10 000 000 токенов, оставшаяся часть между проданной суммой и мин кэпом будет распределена в соответствии с количеством токенов, которые каждый пользователь приобрел.
Если у инвестора было 25% токенов после продажи, у них по-прежнему будет принадлежать 25% жетонов, если будет распространено 10 000 000 экземпляров.
Создание: Signal Tokens (SGNL) будет создаваться во время события создания одного токена и будет распространяться в течение двух фаз, обе фазы продолжительностью две недели каждый.
После первоначального периода размещения монет никакие последующие токены не будут созданы.
60 000 000 токенов будут предварительно запрограммированы во время события создания токена, представляя 50 000 000 + резерв на 20%. Все токены, которые остаются непроданными над мягкой крышкой после завершения события создания токена, будут сожжены.
Взносы: Мы будем принимать вклады в Ethereum и Bitcoin.
Минимальная сумма транзакции: 15 токенов SGNL
Распределение токенов
На ICO будет продано 50 000 000 SGNL.
Баунти - 2 500 000
Разработчики, учредители и ангелы-инвесторы - 7 500 000
Этапы продажи
Этап 1 Пресейл
Токены будут доступны для покупки в четверг, 28 сентября 2017 года и будут по-прежнему зачисляться до четверга, 12 октября 2017 года или когда будет достигнут хард кэп в размере 750 000 долларов США, в зависимости от того, что наступит раньше.
Этап 2 ICO: токены будут доступны для покупки в среду, 1 ноября 2017 года и будут по-прежнему зачисляться до среды, 15 ноября 2017 года или когда распределяется 50 000 000 SGNL, в зависимости от того, что произойдет раньше.
Цена токена
Пресейл
28 сентября - 5 октября: 0,25 доллара США (эквивалент в биткойне / эфире) на токен «SGNL»
6 октября - 12 октября: $ 0,40 USD> (эквивалент в биткойне / Ethereum) на токен SGNL
ICO:
1 ноября - 8 ноября: 0,50 доллара США (эквивалент в биткойне / Ethereum) на токен SGNL
9 ноября - 15 ноября: $ 0.75 USD> (эквивалент в биткойне / Ethereum) на токен SGNL
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