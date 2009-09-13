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Старый Сегодня, 09:58
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 26.09.2017
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Привет, трейдерам из Казахстана
Привет! подскажите пожалуйста у кого получается торговать в профит на Олимп трэйд? Отзовитесь! Подскажите надежную стратегию торговли.
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Антон1984 на форуме  
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