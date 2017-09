kislov



[pre-ICO /ICO] NOVAcool - система погружного охлаждения для ПК 28.09-23.11.2017 NOVAcool - система погружного охлаждения для ПК 28.09-23.11.2017

Оригинальный проект с безумно дорогим токеном





Держатели токенов NOVAcool получат возможность обменять их на систему погружного охлаждения с 20% скидкой по фиксированной цене в долларах США.

NOVAcool - первая система погружного охлаждения для домашнего ПК с доступной ценой, высокой эффективностью и надежностью.



NOVAcool - это ваш выбор, если вы:

- Устали от поиска лучшей системы охлаждения для вашего ПК.

- Воздушное охлаждение не так эффективно и слишком пыльно для вас.

- Водяное охлаждение не является надежным и слишком сложным для установки и обновления.

Token Pre-Sale начнется 28.09.2017



Как это работает



В двухфазной системе с погружным охлаждением электронные компоненты погружаются в ванну с диэлектрической теплоносителем - «Сухая вода», которые являются гораздо лучшими проводниками тепла, чем воздух, вода или масло. При низкой температуре кипения (49 ° C против 100 ° C для воды) жидкость кипит на поверхности компонентов, выделяющих тепло, и паров пассивно заботится о теплопередаче. Циркуляция происходит пассивно по естественному процессу испарения.



Детали пресейла и основного раунда краудсейла



Финансирование, привлеченное через краудсейла, будет использоваться для целей развития, создания фабричных и местных складов, продвижения продукции и оборотного капитала.



Pre-Sale

Дата начала: 28 сентября 2017 12:00 (UTC)

Дата окончания: 12 октября 2017 12:00 (UTC)

Объем продаж токена: 15 000 ICS

Курс обмена токена: 1 ETH = 1.2 ICS



Фаза продажи: основной раунд

Дата начала продажи: 26 октября 2017 12:00 (UTC)



Дата окончания продажи: 23 ноября 2017 12:00 (UTC)

Объем продаж токена: 485 000 ICS

Курс обмена токена:

1 ETH = 0,9 ICS



Cайт

