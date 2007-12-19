[pre-ICO /ICO] NOVAcool - система погружного охлаждения для ПК 28.09-23.11.2017

NOVAcool - система погружного охлаждения для ПК 28.09-23.11.2017
Оригинальный проект с безумно дорогим токеном
Держатели токенов NOVAcool получат возможность обменять их на систему погружного охлаждения с 20% скидкой по фиксированной цене в долларах США.
NOVAcool - первая система погружного охлаждения для домашнего ПК с доступной ценой, высокой эффективностью и надежностью.
NOVAcool - это ваш выбор, если вы:
- Устали от поиска лучшей системы охлаждения для вашего ПК.
- Воздушное охлаждение не так эффективно и слишком пыльно для вас.
- Водяное охлаждение не является надежным и слишком сложным для установки и обновления.
Token Pre-Sale начнется 28.09.2017
Как это работает
В двухфазной системе с погружным охлаждением электронные компоненты погружаются в ванну с диэлектрической теплоносителем - «Сухая вода», которые являются гораздо лучшими проводниками тепла, чем воздух, вода или масло. При низкой температуре кипения (49 ° C против 100 ° C для воды) жидкость кипит на поверхности компонентов, выделяющих тепло, и паров пассивно заботится о теплопередаче. Циркуляция происходит пассивно по естественному процессу испарения.
Детали пресейла и основного раунда краудсейла
Финансирование, привлеченное через краудсейла, будет использоваться для целей развития, создания фабричных и местных складов, продвижения продукции и оборотного капитала.
Pre-Sale
Дата начала: 28 сентября 2017 12:00 (UTC)
Дата окончания: 12 октября 2017 12:00 (UTC)
Объем продаж токена: 15 000 ICS
Курс обмена токена: 1 ETH = 1.2 ICS
Фаза продажи: основной раунд
Дата начала продажи: 26 октября 2017 12:00 (UTC)
Дата окончания продажи: 23 ноября 2017 12:00 (UTC)
Объем продаж токена: 485 000 ICS
Курс обмена токена:
1 ETH = 0,9 ICS
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