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У банков закончилась валюта для поддержки рубля

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У банков закончилась валюта для поддержки рубля

Российский валютный рынок продолжает с завидным упорством игнорировать рост цен на нефть.

С начала сентября на фоне сокращения добычи странами ОПЕК и стагнации буровой активности на сланцевых месторождения США сорт Brent подорожал на 12%, а в понедельник достиг максимумов за 2 года, не дотянув 75 центов до круглой отметки 60 долларов за баррель.

Несмотря на эйфорию на нефтяном рынке и заявления ОПЕК о готовности и дальше ограничивать свою добычу, рубль за сентябрь смог отыграть всего 36 копеек у доллара (меньше 1%), а с начала недели и вовсе снизился.

На 16.46 мск вторника сделки с расчетом завтра на МосБирже проходят по 57,7 рубля за доллар. Это на 13 копеек выше, чем на закрытии торгов накануне и на 20 копеек превышает уровень прошлой пятницы.

Слабость рубля вопреки рывку нефти связана с исчерпанием у российских банков запасов валюты, приток которой поддерживал курс в последние два года, следует из данных, которые приводит в обзоре Райффазйенбанк.

На начало августа объем в банковской системе оставалось всего 1,8 млрд долларов свободной валютной ликвидности - на такую сумму собственные валютные активы банков превышали их же обязательства перед клиентами по расчетным счетам.
В начале 2015 года эта "подушка безопасности" рубля превышала 40 млрд долларов. Когда нефть рухнула до 27 долларов за баррель, из нее изъяли около 20 млрд; год назад, накануне выборов в Думу - еще около 15 млрд.

Те же запасы, что оставались в начале года, упали более чем в 7 раз - ввоз валюты покрывал дефицит платежного баланса, возникший летом. С июня по август, по данным ЦБ, российская экономика потеряла на 6,2 млрд долларов больше, чем заработала, из-за сезонного спада в сырьевом экспорте, спроса на импорт, а также вывода дивидендов зарубежными держателями российских акций.

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