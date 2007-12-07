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Северная Корея использует уголь для майнинга биткоинов

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Северная Корея использует уголь для майнинга биткоинов
Некоторые эксперты предполагают, что северокорейские майнеры начали использовать уголь для снабжения энергией своих биткоин-ферм.

Об этом пишет издание Quartz. Согласно данным Международного энергетического агентства, Северная Корея входит в десятку крупнейших мировых экспортеров угля.

Однако после того как Китай ввел запрет на импорт из КНДР, излишки угля стали использоваться для майнинга.

По данным компании Recorded Future, масштабная добыча биткоина в Северной Корее началась в середине мая. Кроме того, аналитики обнаружили, что северокорейская «элита», у которой есть свободный доступ в интернет, использовала сети VPN для осуществления покупок за биткоины.

Источник на ru.insider.pro
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