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[ICO] Quantstamp - защита смарт контрактов 29.09-29.10.2017

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Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO
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Старый Сегодня, 09:16
#1
Форекс-блогер
 
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Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.12.2007
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[ICO] Quantstamp - защита смарт контрактов 29.09-29.10.2017
Quantstamp - защита смарт контрактов

Наша миссия - защищать пользователей и инвесторов с помощью проверок на блокчейн.



Аудиторская Безопасность
Quantstamp - это первый протокол проверки безопасности, предназначенный для обнаружения уязвимостей в интеллектуальных контрактах. Наша звездная команда: PhDs с опытом работы в отрасли, при поддержке мощного отраслевого консультативного совета блокчейн.
Код - это закон
Конечные пользователи могут напрямую проверять, прошли ли с финансовой точки зрения смарт контракты, удерживающие свои средства, тесты безопасности.
Платформа Quantstamp может использоваться для проверки исходного кода, написанного на любом языке, с прозрачным подтверждением аудита.

Бонусы
Мы предлагаем инструменты, помогающие разработчикам создавать бонусы и находить критические уязвимости перед развертыванием проекта на блокчейн.
Слишком легко доверять людям код. Одно пропущенное слово в коде может сделать его целью для хакеров и кошмара для пользователей.

Аудиторская сеть
Quantstamp - это специализированная сеть, которая соединяет разработчиков, инвесторов и пользователей с прозрачным доказательством аудита.
Сеть действует как критическая часть прозрачности, позволяя автоматическим проверкам уязвимостей интеллектуального контракта и автоматически вознаграждая верификаторов, которые идентифицируют ошибки.
Токены Quantstamp позволяют платформе работать полностью децентрализованно, предоставляя плату за расчеты для узлов-верификаторов и баунти за обнаружение уязвимостей.

Детали краудсейлa
Вклад: 30 миллионов долларов
Общий объем поставки: 1 млрд. QSP
Тип токена: Ethereum ERC20
Принятый метод покупки: ETH



100% взносов идет на разработку протокола Quantstamp
Предварительный кэп: 3 миллиона долларов
Для пресейла не существует индивидуальных ограничений, ранние усыновители позволяют нанимать инженеров
Для основной продажи есть отдельные кэпы и партнерство с ведущим поставщиком KYC
Непроданные токены сжигаются
Токены для учредительной группы линейно распределяются по 12-месячному графику

Cайт
WhitePaper
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