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[ICO] Star Coin – проект по развитию корейского шоубизнеса 27 .09- 27.10.2017

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Старый Сегодня, 08:57
#1
Форекс-блогер
 
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[ICO] Star Coin – проект по развитию корейского шоубизнеса 27 .09- 27.10.2017
Star Coin - это комбинированная модель развлекательного бизнеса с находящейся в обращении монетой на блокчейн.
Проект Star Coin - привлекательный токен ICO
Рынок развлечений в каждой стране по всему миру продолжает расти с угрожающей скоростью каждый год.
В частности, есть активные обмены с разработкой SNS, и есть много поклонников, которые заинтересованы в их развитии в других странах.

STARCOIN родился, чтобы стать важным звеном в этом и облегчить поклонникам поддержку и привлечение звезд из других регионов.
В частности, корейский рынок K-pop, где родилась первая команда, по оценкам, насчитывает 300 миллионов поклонников по всему миру.
Среди них те, кто ищет Корею для просмотра звезд K-pop, увеличиваются более чем на 300% в год.
Вот почему STARCOIN начал с выбора корейских звезд K-pop в качестве своей первой команды.


Кроме того, мы сотрудничаем с платформой обслуживания в Корее. Мы постоянно узнаем области использования, которые могут быть решены с помощью STARCOIN на основе технологии блокчейн, расширить ее на рынок, применить ее на мировом рынке в качестве платежной платформы и сделать ее глобальной платежной системой.

Детали токена
Выпускается на основе технологии бит-монет. Выдается 6 миллиардов токенов. ICO будет проводиться 9 раз (1: 2team / 2st ~ 10st: 1team).

Всего выпущенных монет: 600 000 000 токенов
Количество продаваемых монетных токенов: 200 000 000 Токенов / Обменный коэффициент: 1BTC = 250 000 токенов
Количество токенов монеты продажи ICO: 400 000 000 Токены / коэффициент обмена: 1BTC = 200 000 токенов
Минимальная сумма взноса: 0,02 BTC

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