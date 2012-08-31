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«Волк с Уолл-стрит» назвал биткоин мошенничеством

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«Волк с Уолл-стрит» назвал биткоин мошенничеством
Буквально недавно, если точнее, то 22 сентября, глава JPMorgan Джейми Даймон сделал в отношении биткоина откровенно не лестные комментарии. Аналогичный взгляд на данную криптовалюту, открыто назвав биткоин мошенничеством, озвучил и печально известный «Волк с Wall-Street» Джордан Белфорт. А уж он то, точно знает толк в махинациях.

Белфорт не отрицает того факта, что у криптовалют есть будущее, но откровенно обеспокоен тем, что хакеры могут запросто украсть все ваши биткоины. «Я знаю людей, которые потеряли все свои деньги», - сказал Джордан Белфорт, подчеркнув, что сам никогда не приобретет эту криптовалюту. Он прогнозирует, что когда-нибудь эмиссию криптовалют начнут Центральные банки. Тогда это стоит рассмотреть в качестве приобретения.

Примечание ProFinance.ru: Джордан Белфорт — в прошлом брокер L.F. Rothschild. На 22 месяца был осужден за мошенничества, связанные с манипуляциями на рынке ценных бумаг и организацию торговли дешевыми акциями. Стал прототипом героя фильма под названием «Волк с Уолл-стрит», который был снят в 2013 году.

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