«Волк с Уолл-стрит» назвал биткоин мошенничеством

Буквально недавно, если точнее, то 22 сентября, глава JPMorgan Джейми Даймон сделал в отношении биткоина откровенно не лестные комментарии. Аналогичный взгляд на данную криптовалюту, открыто назвав биткоин мошенничеством, озвучил и печально известный «Волк с Wall-Street» Джордан Белфорт. А уж он то, точно знает толк в махинациях.
Белфорт не отрицает того факта, что у криптовалют есть будущее, но откровенно обеспокоен тем, что хакеры могут запросто украсть все ваши биткоины. «Я знаю людей, которые потеряли все свои деньги», - сказал Джордан Белфорт, подчеркнув, что сам никогда не приобретет эту криптовалюту. Он прогнозирует, что когда-нибудь эмиссию криптовалют начнут Центральные банки. Тогда это стоит рассмотреть в качестве приобретения.
Примечание ProFinance.ru: Джордан Белфорт — в прошлом брокер L.F. Rothschild. На 22 месяца был осужден за мошенничества, связанные с манипуляциями на рынке ценных бумаг и организацию торговли дешевыми акциями. Стал прототипом героя фильма под названием «Волк с Уолл-стрит», который был снят в 2013 году.