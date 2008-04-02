CMHash - cmhash.space

Старт:
27.09.2017
Легенда:
Цитата:
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CMHash это центр обработки данных (ЦОД) для облачного майнинга криптовалюты в регионах с низкой стоимостью электроэнергии.
Наши инженеры круглосуточно отслеживают работу и производительность оборудования для майнинга.
Наша цель - сделать добычу криптовалюты доступной для всех желающих, независимо от опыта, размера вложений или технических способностей. Мы надеемся внести вклад в развитие технологии майнинга, тем самым поддерживая и развивая цифровую валюту и экономическую сеть. Наша команда хочет предоставить своим клиентам возможность попробовать себя в майнинге и получить доход.
Маркетинг проекта
Тариф 1
Срок: 1 день
Минимальный депозит: 10$
Максимальный депозит: 100 000$
Ваш доход в конце срока: 4%
Тариф 2
Срок: 4 дня
Минимальный депозит: 10$
Максимальный депозит: 100 00$
Депозит и процент начисляются в конце срока
Ваш доход в конце срока: 25%
Тариф 3
Срок: 12 дней
Минимальный депозит: 10$
Максимальный депозит: 100 00$
Депозит и процент начисляются в конце срока
Ваш доход в конце срока: 110%
Тариф 4
Срок: 20 дней
Минимальный депозит: 10$
Максимальный депозит: 100 00$
Депозит и процент начисляются в конце срока
Ваш доход в конце срока: 250%
Выплаты:
Ручные
Платежные системы:
PerfectMoney, Payeer, AdvancedCash, BitCoin (не конвертируется)
Реферальная программа:
1% от депозита реферала
С реинвеста с баланса так же начисляется рефералка
Техническая сторона проекта
Проект сделан на лицензионном скрипте H-Script
Дизайн проекта уникальный
На момент написания обзора, проект имеет русскую и английскую локализации
От DDos атак проект защищает компания CloudFlare
SSL шифрование данных предоставляет компания Comodo
Контакты
Почта: ADMIN@CMHASH.SPACE
Обратная форма связи
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Karim