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CMHash - cmhash.space

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 08:04
#1
Создатель E-Invest.Biz
Премиум
 
Аватар Karim
 
Имя: Денис
Пол: Мужской
Адрес: Сибирь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.11.2008
Сообщений: 8,006
Благодарностей: 3,584
УГ: 5
КП: 0.352
подарки
награды Волшебный горшочек 
CMHash - cmhash.space
Старт: 27.09.2017
Легенда:
Цитата:
CMHash это центр обработки данных (ЦОД) для облачного майнинга криптовалюты в регионах с низкой стоимостью электроэнергии.
Наши инженеры круглосуточно отслеживают работу и производительность оборудования для майнинга.

Наша цель - сделать добычу криптовалюты доступной для всех желающих, независимо от опыта, размера вложений или технических способностей. Мы надеемся внести вклад в развитие технологии майнинга, тем самым поддерживая и развивая цифровую валюту и экономическую сеть. Наша команда хочет предоставить своим клиентам возможность попробовать себя в майнинге и получить доход.
Маркетинг проекта


Тариф 1
Срок: 1 день
Минимальный депозит: 10$
Максимальный депозит: 100 000$
Ваш доход в конце срока: 4%

Тариф 2
Срок: 4 дня
Минимальный депозит: 10$
Максимальный депозит: 100 00$
Депозит и процент начисляются в конце срока
Ваш доход в конце срока: 25%

Тариф 3
Срок: 12 дней
Минимальный депозит: 10$
Максимальный депозит: 100 00$
Депозит и процент начисляются в конце срока
Ваш доход в конце срока: 110%

Тариф 4
Срок: 20 дней
Минимальный депозит: 10$
Максимальный депозит: 100 00$
Депозит и процент начисляются в конце срока
Ваш доход в конце срока: 250%

Выплаты: Ручные
Платежные системы: PerfectMoney, Payeer, AdvancedCash, BitCoin (не конвертируется)
Реферальная программа: 1% от депозита реферала
С реинвеста с баланса так же начисляется рефералка
Цитата:
На счёт РефБэка смотрим сюда: http://mmgp.ru/showthread.php?t=538506
Техническая сторона проекта
Проект сделан на лицензионном скрипте H-Script
Дизайн проекта уникальный
На момент написания обзора, проект имеет русскую и английскую локализации
От DDos атак проект защищает компания CloudFlare
SSL шифрование данных предоставляет компания Comodo

Контакты
Почта: ADMIN@CMHASH.SPACE
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Karim на форуме  
Старый Сегодня, 08:22
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.10.2011
Сообщений: 1,469
Благодарностей: 613
УГ: 0
КП: 0.045
Re: CMHash - cmhash.space
Депозит
The amount of 100 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U3->U16578898. Memo: Shopping Cart Payment. 12, alar0n.. Date: 05:28 27.09.17. Batch: 189362202.
__________________
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alaron на форуме  
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