CMHash - cmhash.space (РефБэк 200%)

По проекту Linecy предлагаю РефБэк/Бонус от вашего депозита.
Я плачу 200% РефБэк 1го уровня (2% от каждого вашего депозита)
С каждого реинвеста плачу так же 2 % от депозита
Тема проекта: http://mmgp.ru/showthread.php?t=538507
Моя реферальная ссылка: https://cmhash.space/?ref=Karim
Важно!
Убедитесь, что зарегистрировались подо мной
Мой логин: Karim
Убедиться достаточно просто:
Цитата:
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Способ 1
Чистим куки и регистрируемся по моей рефералке;
Способ 2
Берём рефералку и вставляем в чистый браузер, который и домена такого не видывал ранее
Способ 3
Правой кнопкой мыши по реферальной ссылке в теме проекта и жмём: "Открыть в приватном окне"
Заказывать РефБэк надо на моём блог, ссылка в подписи у меня - баннер
Вы должны быть зарегистрированы на блоге. Тогда в обзоре проекта увидите зелёненькую кнопочку для заказа РефБэка.
Все контакты для связи найдёте там же на блоге (мало ли понадобится)
И да, если вам не лень, постите здесь РефБэк от меня, а в теме проекта вклады и выплаты.
Помните: Постить вклады выплаты - это прямая обязанность каждого инвестора!