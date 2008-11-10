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CMHash - cmhash.space (РефБэк 200%)

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Старый Сегодня, 08:03
#1
Создатель E-Invest.Biz
Премиум
 
Аватар Karim
 
Имя: Денис
Пол: Мужской
Адрес: Сибирь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.11.2008
Сообщений: 8,006
Благодарностей: 3,584
УГ: 5
КП: 0.352
подарки
награды Волшебный горшочек 
CMHash - cmhash.space (РефБэк 200%)

По проекту Linecy предлагаю РефБэк/Бонус от вашего депозита.
Я плачу 200% РефБэк 1го уровня (2% от каждого вашего депозита)
С каждого реинвеста плачу так же 2 % от депозита

Тема проекта: http://mmgp.ru/showthread.php?t=538507

Моя реферальная ссылка: https://cmhash.space/?ref=Karim

Важно!
Убедитесь, что зарегистрировались подо мной
Мой логин: Karim
Убедиться достаточно просто:
Цитата:
Способ 1
Чистим куки и регистрируемся по моей рефералке;
Способ 2
Берём рефералку и вставляем в чистый браузер, который и домена такого не видывал ранее
Способ 3
Правой кнопкой мыши по реферальной ссылке в теме проекта и жмём: "Открыть в приватном окне"
Заказывать РефБэк надо на моём блог, ссылка в подписи у меня - баннер
Вы должны быть зарегистрированы на блоге. Тогда в обзоре проекта увидите зелёненькую кнопочку для заказа РефБэка.

Все контакты для связи найдёте там же на блоге (мало ли понадобится)

И да, если вам не лень, постите здесь РефБэк от меня, а в теме проекта вклады и выплаты.
Помните: Постить вклады выплаты - это прямая обязанность каждого инвестора!
__________________

Канал Telegram
Выплатил более 240 000$
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Karim на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:22
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