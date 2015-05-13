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Производитель модульных смартфонов Fairphone поднимает $7.7 млн инвестиций

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Производитель модульных смартфонов Fairphone поднимает $7.7 млн инвестиций

Производитель модульных смартфонов Fairphone, базирующийся в Амстердаме сегодня сообщил о привлечении $6,5 млн инвестиций от Pymwymic Impact Investment Cooperative и Doen.

Стартап планирует использованный данный капитал для увеличения объема производства и расширить свою сеть сбыта.



Основанная в 2010 году генеральным директором Баса ван Абелем и управляющим директором Евой Гоуверс, Fairphone является производителем инновационных модульных смартфонов, которые направлены на долгосрочную эксплуатацию с высоким качеством комплектующих и на периодический апгрейд железа. Флагманское устройство компании под названием Fairphone 2 имеет новые модули камер, владельцы которых могут в дальнейшем заменить.

Перевод специально для MMGP.RU

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