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Аферисты начали решать проблему с дорогим ремонтом своего жилья за счет покупателей



Ассоциация российских банков сообщила о новой схеме обмана на рынке продажи квартир, когда некоторые аферисты делают деньги из воздуха прикидываясь ненормальными в российских судах.



Схема работает следующим образом: обладатель очень загаженной квартиры выставляет её на продажу и естественно рано или поздно на неё находится покупатель. Стороны договариваются и оформляют сделку купли-продажи жилья как положено, проводя её через все положенные инстанции.



Приобретя как полагается квартиру, новый собственник начинает делать в ней дорогой ремонт, но продавец жилья не выпускает при этом бывшую квартиру из вида и сразу по завершению дорогого ремонта, он подаёт в суд иск с требованием отменить ранее осуществленную сделку. В обоснование своих требований бывший собственник в иске пишет, что во время сделки купли-продажи не отдавал отчета своим действиям и был просто в состоянии временного помешательства.



В Ассоциации российских банков утверждают, что зачастую наши суды встают на сторону продавцов жилья и тупо верят в такие истории, даже не обращая внимания на то, что во время сделки бывший собственник квартиры не находился на учёте у психиатра или нарколога - это для судьи не играет никакой роли. Далее идёт аннулирование сделки, возврат от продавца взятой им у покупателя суммы, ну а квартира с далеко недешевым ремонтом снова уходить в пользу бывшего собственника.



Для того, чтобы не попасть в подобную неприятную историю, банкиры советуют делать нижеследующее. Во-первых, фиксировать на видео всю процедуру сделки купли-продажи квартиры от начала до конца. Во-вторых, подписав все бумаги с продавцом, сразу самостоятельно идите к нотариусу и заверьте их у него как полагается. В-третьих, только уже после нотариуса идите в управление Росреестра и сдавайте все необходимые им документы. Ну и в-четвертых, заставьте продавца самостоятельно подать на регистрацию о сделки все подписанные вами с ним документы - этим самым в случае чего вы сможете доказать, что он отдавал отчет своим действиям и на самом деле желал заключать с вами сделку.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59cade924899e Ассоциация российских банков сообщила о новой схеме обмана на рынке продажи квартир, когда некоторые аферисты делают деньги из воздуха прикидываясь ненормальными в российских судах.Схема работает следующим образом: обладатель очень загаженной квартиры выставляет её на продажу и естественно рано или поздно на неё находится покупатель. Стороны договариваются и оформляют сделку купли-продажи жилья как положено, проводя её через все положенные инстанции.Приобретя как полагается квартиру, новый собственник начинает делать в ней дорогой ремонт, но продавец жилья не выпускает при этом бывшую квартиру из вида и сразу по завершению дорогого ремонта, он подаёт в суд иск с требованием отменить ранее осуществленную сделку. В обоснование своих требований бывший собственник в иске пишет, что во время сделки купли-продажи не отдавал отчета своим действиям и был просто в состоянии временного помешательства.В Ассоциации российских банков утверждают, что зачастую наши суды встают на сторону продавцов жилья и тупо верят в такие истории, даже не обращая внимания на то, что во время сделки бывший собственник квартиры не находился на учёте у психиатра или нарколога - это для судьи не играет никакой роли. Далее идёт аннулирование сделки, возврат от продавца взятой им у покупателя суммы, ну а квартира с далеко недешевым ремонтом снова уходить в пользу бывшего собственника.Для того, чтобы не попасть в подобную неприятную историю, банкиры советуют делать нижеследующее. Во-первых, фиксировать на видео всю процедуру сделки купли-продажи квартиры от начала до конца. Во-вторых, подписав все бумаги с продавцом, сразу самостоятельно идите к нотариусу и заверьте их у него как полагается. В-третьих, только уже после нотариуса идите в управление Росреестра и сдавайте все необходимые им документы. Ну и в-четвертых, заставьте продавца самостоятельно подать на регистрацию о сделки все подписанные вами с ним документы - этим самым в случае чего вы сможете доказать, что он отдавал отчет своим действиям и на самом деле желал заключать с вами сделку.Специально для mmgp.ru

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