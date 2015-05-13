Western Digital подал в суд на Toshiba после заявления о продаже Toshiba Memory

Western Digital Corp сегодня сообщил о том, что через суд будет добиваться запрета на продажу компании Toshiba Memory.
Последние правовые действия Western Digital приходят вслед за решением японского конгломерата на прошлой неделе, продать полупроводниковый завод частной инвестиционной компании Bain Capital LP и южнокорейскому производителе DRAM-чипов SK Hynix.
Сделка с Bain Capital LP на сумму $ 18 млрд по-прежнему не подписана.
Компания заявила, что его главный клиент Apple Inc так же как и Western Digital не согласен с условиями сделки. В свою очередь Western Digital подал иск в Международный арбитражный суд, чтобы доказать, что ни одна сделка не может быть подписана без его участия, тем самым возбудил дело против Toshiba.
Для Toshiba подписанная сделка не может быть слишком быстрой, поскольку компании необходимо еще привлечь миллиарды долларов (около $7 млрд), чтобы покрыть все обязательства до марта 2018 года, вытекающих из ее ныне обанкротившегося Toshiba Westinghouse Electric.
Даже если Toshiba в ближайшее время подпишет сделку с Bain Capital LP, одобрение антимонопольных органов придет только спустя 6 месяцев.
Со своей стороны, Western Digital, один из ведущих мировых производителей жестких дисков, приобрел за колоссальные $19 млрд компанию SanDisk, чтобы укрепить свои позиции на рынке хранения данных и приблизиться к Toshiba Corp. Но их отношения быстро ухудшились и сегодня как видим, речи быть не может о покупке полупроводникового Toshiba Memory.
Toshiba отказалась от комментариев по поводу отношений с Western Digital, но сообщил, что принял решение инвестировать в полупроводниковое предприятие без Western Digital, поскольку они смогли достичь соглашения о совместном инвестировании.
Специально для MMGP.RU