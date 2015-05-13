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[ICO] Indicoin 1.10.2017 - 1.11.2017

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[ICO] Indicoin 1.10.2017 - 1.11.2017

Indicoin является криптовалютой и социальной платформой, построенной на технологии Blockchain Ethereum, которая позволяет пользователям выполнять различного рода социальные задачи, связанные с благосостоянием и увеличением уровня жизни общества, а также предоставляет постоянный доход от своих инвестиций.

Текущий рынок в Индии имеет неровности в своих процессах для распределения средств на социальное обеспечение. Indicoin является криптовалютой и открытая для всех платформой, так что любой пользователь из любой точки земного шара может использовать платформу для создания и выполнения задач, связанных с какими-либо социальными вопросами.

Цели Indicoin:
  • Indicoin направлен ​​на борьбу с голодом и отсутствием продовольствия путем предоставления инвестиций для стимулирования и увеличения сельскохозяйственного потенциала.
  • Indicoin стремится активизировать усилия по повышению доходов людей до сих пор живущих в условиях невыносимой нищеты.
  • Indicoin направлен на обеспечение безопасной питьевой воды, а также помогает поддерживать надлежащую санитарию и гигиену.

Варад Шамбхава, директор и ведущий разработчик Indicoin отметил, что команда скептически отнеслась к пресейлу, так как Индия только начинает интересоваться криптовалютой и только 0,5% населения в Индии инвестирует в Биткоин. Это было большой проблемой для нас всех. Когда мы начали работать в ноябре 2016 года над этим проектом, мы не ожидали такого огромного пресейла, учитывая то, что Indicoin является первым маркером Индии.

Говоря о перспективах для Indicoin, он сказал, что Indicoin - это платформа, которая опирается на блокчейн технологию для реструктуризации многих наших повседневных рутинных задач.

Идея, лежащая в основе Indicoin, заключается в создании разностороннего сообщества людей для выполнения социальных и конструктивных задач. Это создаст новую парадигму, в которой технология объединится с социальными аспектами человека.

Indicoin недавно запустил пресейл в полночь 10 сентября, который продлился 10 дней и с помощью которого было привлечено 900 ETH ($259 000 на момент написания обзора).
Варад Шамбхава в ходе пресейла упомянул: Indicoin должен пересмотреть социальные сервисы и дать им еще один шанс. Технология блокчейн обладает огромным потенциалом для того, чтобы социальный сектор смог пересмотреть свою модель, и Индия является самым нужным местом для запуска крайне необходимого краудсейла.
Говоря о жизнеспособности проекта, он упомянул о том, что Индия является страной, в которой население составляет 17% населения мира, а около 22,5% населения находятся на грани бедности в соответствии с данным, представленными министерством. Существуют большие возможности для развития в стране, в которой насчитывается 50% населения в возрасте до 25 лет и 65% населения моложе 35 лет. Страна обладает огромным потенциалом для принятия Indicoin.

Помимо социальных целей, Indicoin будет интересен инвесторам, для обеспечения ликвидности для их инвестиций. Стоит отметить, что Indicoin объявила о сотрудничестве с биржей HitBtc.com для обеспечения ликвидности для держателей монет.

ICO
  • ICO для Indicoin будет запущен 1 октября и продлится до 1 ноября 2017 года
  • Символ - INDI
  • Монет: 550 млн
  • Принимаемая криптовалюта - BTC, ETH, LTC, XRP
  • Курс: 20 000 INDI = 1 ETH
  • Минимальная инвестиция - 0.05 BTC, 0.5 ETH, 5 LTC
  • Минимальная цель устанавливаются в размере 1500 ETH и максимальная в размере 20000 ETH.

Дорожная карта Q4 (2017):
  1. Регистрация некоммерческой организации
  2. Токенсейл
  3. Листинг на биржах
  4. Аудит
  5. План Community Update (Indicoin конференции, встреча сообщества, хакатон для разработки проекта, обновленная баунти программа)

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