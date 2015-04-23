Учредитель NEO советовал властям Китая запретить ICO для зачистки рынка

Власти Китая приняли запрет на проведение ICO после консультаций с Хонгвеем
Перед самим решением о тотальном запрете проведения краудсейлов власти Китай обращались с просьбой проконсультировать в этом вопросе к создателю платформы NEO Хонгвею.
Хонгвей после того как эта информация просочилась в СМИ подтвердил ее, однако опроверг информацию, что власти Китая намерены запретить и майнинг криптовалют. Хонгвей рассказал, что намерен и дальше вести диалог с властями и надеется на взаимовыгодное сотрудничество своей компании и властей КНР.
Сам Хонгвей считает, что хакрытие криптовалютных бирж и ICO правильное решение, даже с учетом что его бизнес тесно связан с этой нишей. Основатель NEO считает, что для его бизнеса есть еще много путей для развития и оно возможно и без выпуска токенов.
Так же Хонгвей предположил, что его компания может стать основной для построения блокчейн инфраструктуры в КНР.
Такая новость взбудоражила криптовалюту NEO которая начала расти и за сутки показатели составили + 21,60 процентов. Капитализация достигла 1 млрд 300 млн долларов.